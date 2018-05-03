Öğrenciler sahneden inmiyor!

Kadıköylü müzik öğrencilerinin ücretsiz dinletileri sürüyor

Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi’nde geçen hafta başlayan öğrenci konserleri, bu hafta da sürüyor. 4 Mayıs’tan bu yana 6 konsere ev sahipliği yapan merkezdeki bu konser serisi, önümüzdeki günlerde yapılacak 17 konser ile tamamlanmış olacak. Böylelikle farklı yaş ve mesleklerden onlarca Kadıköylü, 2017-2018 sezonunda eğitimini aldığı branşla ilgili öğrendiklerini seyirciye sunma fırsatı bulmuş olacak.

Acıbadem’de, restore edilen tarihi bir köşkte hizmet veren GSM’nin performans salonunda ücretsiz olarak yapılacak konserlerin tarih ve saatleri şöyle;

Görkem Asmaz/gitar sınıfı konseri (6 Mayıs 18.00)

Burak Ekmekçi/bağlama sınıfı konseri (6 Mayıs 19.40)

Fevzi Çankaya/vurmalı çalgılar sınıfı (11 Mayıs 18.00)

Fazilet Polat/yan flüt sınıfı konseri (11 Mayıs 18.50)

Fırat Demirtaş/piyano sınıfı konseri (12 Mayıs 18.00)

Can Gülbal/ney sınıfı konseri (12 Mayıs 18.50)

Asya Canbay/gitar sınıfı konseri (13 Mayıs 17.30)

Emine Bilir Eyüboğlu/piyano sınıfı konseri (13 Mayıs 18.00)

Müge Ökten/ses eğitimi ve piyano sınıfı konseri (13 Mayıs 19.40)

Onurcan Bora/bağlama sınıfı konseri (18 Mayıs 18.00)

Tuğçe Seymen/ses eğitimi sınıfı konseri (25 Mayıs 19.40)

Fevzi Çankaya/ses eğitimi sınıfı konseri (26 Mayıs 18.00)

Barış Önder/gitar sınıfı konseri (26 Mayıs 18.50)

Fikret Alp Çelik/klasik kemençe sınıfı konseri (27 Mayıs 19.50)

Elif Kay/yan flüt sınıfı konseri (27 Mayıs 19.00)

Derya Yağcılar/keman sınıfı konseri (27 Mayıs 20.30)

Çocuklardan resital

Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi’nin (ÇSM) geleneksel hale gelmiş olan önemli bir etkinliği bu yıl da tekrarlanıyor. ÇSM'nin yetiştirdiği yetenekli gitar öğrencilerinden oluşan ÇSM Gitar Orkestrası, ‘’Resital Gecesi’’ düzenleyecek. 4 Mayıs Cuma akşamı saat 18.00’de Caddebostan Kültür Merkezi’nde yapılacak olan ücretsiz konserde, Bach’tan Vivaldi’ye, Mozart’tan Henry Mancini’ye geniş bir repertuar sunulacak.