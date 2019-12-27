Nevra Serezli 11 yıl sonra yeniden sahnede

Bugüne kadar 50’nin üzerinde oyunda ve müzikalde rol alan, Dormen, Çevre Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Tiyatro İstanbul’da oynadığı oyunlarla nice ödül kazanan Nevra Serezli 11 yıl sonra Tiyatrokare’nin “Ağaçlar Ayakta Ölür” oyunuyla tiyatroya dönüyor

3 Ocak’tan itibaren sahnelenecek olan “Ağaçlar Ayakta Ölür” , İspanyol yazar, şair Alejandro Casona’nın dünya klasikleri arasında yer alan bir duygusal komedisi. İyilik ve sevgi kavramında yoğunlaşan oyun, dağılan aileyi biraraya getirmek için büyük bir risk alan bir adamın karısına yapmaya çalıştığı iyilik üzerine kurulu. Nevra Serezli, oyunda yüreği torun özlemiyle dolu büyükanne rolünü oynayacak.

Ağaçlar Ayakta Ölür’de diğer başrolü usta sanatçı Nuri Gökaşan oynuyor. Nuri Gökaşan, bir davranışı nedeniyle vicdan azabı yaşayan ve hatasını düzeltmek için yaratıcı bir adım atan bir büyükbabayı oynayacak. Oyunda torun rolünü genç ve başarılı oyuncu Arif Güney, güzel gelin rolünü ise Burcu Kazbek canlandırıyor. Genç oyuncu Oral Özer ise sürprizli ve gizemli bir karaktere hayat veriyor.

Nedim Saban’ın yönettiği ve dilimize kazandırdığı Ağaçlar Ayakta Ölür’ün dekor tasarımı Çihan Aşar, kostüm tasarımı Sadık Kızılağaç, ışık tasarımı İsmail Sağır’a ait.

Tiyatroya bu kadar ara vermesinin nedenini içine sinen bir rol bulamamak olarak açıklayan Serezli: “Çok değerli tiyatro yapımcılarından yıllardır güzel teklifler geldi, sağolsunlar hiç unutulmadım, ancak Nedim Saban’ın önerdiği bu projeyi çok sevdim. Oyun komedi ile dram arasında çok ince bir çizgi taşıyor. Eski bir oyun olmasına rağmen hiç eskimeyen duyguları yaşatıyor. İyiliğin altını çizen, iyilik üzerine kurulu eserlere ihtiyacımız var.” diyor.

Oyun, 17 Ocak Cuma 20.30’da Kozyatağı Kültür Merkezi’nde, 19 Ocak Pazar 17.00 ve 20.30’da Kadıköy Duru Tiyatro’da, 31 Ocak Cuma 20.30’da ise Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde izleyiciyle buluşacak.