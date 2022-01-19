Haftalık Bağımsız Gazete 19 Ocak 2022
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Nazım “Yolcu” ile anılıyor

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, Nâzım Hikmet’in 120. yaşını, geleneksel olarak gerçekleştirdiği Beyoğlu Ses Tiyatrosu’ndaki okuma tiyatrosu ile kutluyor

Nazım “Yolcu” ile anılıyor
GazeteKadıköy

Nâzım’ın “Yolcu” oyunu 23 Ocak Pazar saat 18.30’da Beyoğlu Ses Tiyatrosu’nda sahnelenecek. Oyun, yazıldığı 1941 yılından günümüze seslenerek, yalnızlık ve yoksulluğa itilmiş insanların yazgıları zannettikleri karanlık ve bunalımdan dayanışma ve mücadele ile çıkabileceklerini vurguluyor.

Orhan Aydın ve Harun Güzeloğlu’nun yönettiği oyunda Orhan Aydın, Ender Yiğit, Senan Kara, Cansu Fırıncı, Şükrü Veysel Alankaya ve dış ses olarak Levent Ülgen yer alıyor.

Biletler NHKM internet sitesinde ve gişelerinde.

Etiketler; #nazım hikmet #yolcu #ses tiyatrosu
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