“Müziğin samimiyetine inanın”

Kadıköy’de yaşayan genç müzisyen Emre Şahin, “Müzik benim için her duyguyu yaşayabildiğim ve yaşatmak istediğim bir şey” diyor

Çocukluğundan beri müziğe tutkuyla bağlı olan ve 13 yaşında gitar çalarak müzikle uğraşmaya başlayan genç yetenek Emre Şahin, şimdilerde profesyonel anlamda müzik kariyerine devam ediyor. Kadıköy dinleyicisini sevdiğini ve onlardan keyif aldığını belirten Şahin, “Her müzisyen gibi biz de pandemi sürecinden çok etkilendik. Her şeyden önce işimizi yapmayı özledik. Umarım her şeyi geride bırakıp en güzel şekilde yolumuza devam edeceğiz” diyor.

“İYİ BİR SESİM OLUP OLMADIĞINI BİLMİYORDUM”

Kadıköy’de yaşayan genç müzisyen Emre Şahin, müzisyenlik yolunda çalışarak ve kendini geliştirerek hayatına devam ettiği söylüyor ve şöyle devam ediyor: “Ben 4 yaşımdayken babam bana küçük bir gitar almıştı. Tabii o yaştayken müzisyen olacağımı tahmin etmiyordum. Aradan yıllar geçti ve 13 yaşımda gitar taşıyarak, rodilik yaparak bu mesleğe atıldım. Açıkçası o dönemler iyi bir sesim olup olmadığını bilmiyordum, söylemeyi denememiştim bile. Bir gün anneme sevdiğim bir şarkıyı mırıldandım. O da bana ısrarla şarkı söyle, sesin güzel diye destek oldu. Şarkı söyleyebildiğimi fark ettikten sonra ve buna yönelip vokal çalıştıktan sonra solist olma yolunda çalışmalara başladım. Profesyonel anlamda ilk sahneme 16-17 yaşlarımda çıktım. Profesyonel olarak çalıştığım tüm ekiplerde ekibin en küçüğü bendim. Bu benim için her zaman güzel bir tecrübe oldu. Mesela 13 yaşımdan bu yana hala beraber çalıştığımız, elinde büyüdüğüm bas gitarcımız ve orkestra şefimiz sevgili Özgür Yenilmez buna en büyük örnek. Kendisi de sağ olsun elinden geldikçe bana tecrübelerini ve bilgilerini aktardı. O yüzden ona çok teşekkür ediyorum.” Müziğin kendisi için çok ayrı bir yeri olduğunu belirten Şahin, “Müzik benim için her duyguyu yaşayabildiğim ve yaşatmak istediğim bir şey. O yüzden her anlamda beni çok mutlu ediyor. Mesela bir aşk şarkısı yazıp, besteleyip, söyleyerek insanları duygusal anlamda etkileyebilmek çok önemli. Ya da eğlenceli, keyifli bir şarkı yazıp insanları mutlu etmek, eğlendirmek… Bu duyguları yansıtmak çok özel bence” diyor.

“AYNI SAHNEDE OLMAK BENİM İÇİN GURUR VERİCİ”

Ünlü şarkıcı Çelik’in kendisinin dayısı olduğu dile getiren Şahin, “Ben dayımın karşısına oturup zorlanarak da olsa ona müzisyen olmak istediğimi söyledim. Kendisi de her anlamda bana çok şey öğretti ve öğretmeye devam ediyor. İlişkimiz çok iyi, hala her gün bir şeyler öğreniyorum kendisinden. Şu anda da beraber çalışıyoruz. Kendisiyle aynı sahnede olmak benim için hem gurur hem de mutluluk verici” diyor ve sözlerine şu şekilde devam ediyor: “Çevremde idol diyebileceğim birkaç kişi var. Bunlardan biri Adamlar gurubunun solisti sevgili Tolga Akdoğan. Kendisiyle aramız çok iyi, her festivalde ve konserde karşılaştığımızda uzun sohbetler ederiz. Çok iyi bir solist olduğunu düşünüyorum. İzlemekten ve dinlemekten çok keyif aldığım birisi. Müzisyenlik yolunda ilerlemek isteyenlere, kendilerine bir idol bulup onu izleyerek, öğrenerek, taklit ederek örnek almalarını tavsiye ederim. Bunların dışında tabii ki çok çalışarak, üstüne yeni şeyler ekleyerek kişinin kendisini geliştirmesi de önemli.”

“İŞİMİZİ YAPMAYI ÖZLEDİK”

Kadıköy dinleyicisini çok sevdiğini dile getiren Şahin, “Pandemi öncesi Kadıköy’de sahne aldığımız mekânlar vardı. Ben Kadıköy dinleyicisini seviyorum ve keyif alıyorum. Aslında İstanbul seyircisini seviyorum. Yaşadığım yer olduğu için biraz da evde gibi hissediyorum kendimi. Ülke olarak hatta dünya olarak zor zamanlardan geçiyoruz. Her müzisyen gibi biz de pandemi sürecinden çok etkilendik. Her şeyden önce işimizi yapmayı özledik. Pandemi öncesi çok yoğun bir turnemiz vardı. Hatta Türkiye'de ilk vaka açıklanana kadar çok yoğunduk. Şu an online konser gibi etkinlikler yapabiliyoruz. Seyircisiz olduğu için biraz tuhaf oluyor. Umarım her şeyi geride bırakıp en güzel şekilde yolumuza, yaşantımıza devam edeceğiz. Müziksiz ve sevgisiz kalmayın, müziğin samimiyetine inanın.