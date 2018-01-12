Mübadil İnsanlar, Barış Manço’da

Lozan Mübadilleri Vakfı ve Ankara Lozan Mübadilleri Derneği’nin “Mübadil İnsanlar” sergisi Kadıköy’de açıldı



Derya KAVAK

Barış Manço Kültür Merkezi “Mübadil İnsanlar” sergisine kapılarını açtı. 7 Ocak Pazar günü açılan sergi, 1 Şubat’a kadar misafirlerini karşılıyor olacak. Sergide mübadele sonrası bugünlere kadar gelen insanların öyküleri, yanlarında getirdikleri eşyaları ve portreleri sergileniyor.

Lozan Mübadilleri Vakfı ve Ankara Lozan Mübadilleri Derneği ortak çalışması olan serginin açılışına Kadıköy Belediyesi Başkanı Aykut Nuhoğlu da katıldı. Mübadele sözlükteki karşılığıyla değiş-tokuş anlamında kullanılıyor mübadil ise göçe tabi tutulan kişilere deniliyor, serginin ismi de böyle ortaya çıkıyor. Sergideki aile hikâyeleri özellikle dikkat çekiyor. Hikâyeler arasında ilerledikçe, şaşıracağınız ve üzüleceğiniz yazılar okuyacaksınız.