Haftalık Bağımsız Gazete 12 Ocak 2018
Şehrin Kadıkeyfi
Kadıköy Sineması yeniden...
Kadıköy Sineması yeniden...
Kente Kadıköy'den Bak
Ücretsiz edebiyat ve psikoloji seminerleri
Ücretsiz edebiyat ve psikoloji seminerleri
Kültür Sanat
Behramoğlu’na saygı kuşağı…
Behramoğlu’na saygı kuşağı…
Alternatif Sesler
Döngü’deki ezgiler…
Döngü’deki ezgiler…

Mübadil İnsanlar, Barış Manço’da

Lozan Mübadilleri Vakfı ve Ankara Lozan Mübadilleri Derneği’nin “Mübadil İnsanlar” sergisi Kadıköy’de açıldı

Mübadil İnsanlar, Barış Manço’da
GazeteKadıköy


Derya KAVAK

Barış Manço Kültür Merkezi “Mübadil İnsanlar” sergisine kapılarını açtı. 7 Ocak Pazar günü açılan sergi, 1 Şubat’a kadar misafirlerini karşılıyor olacak. Sergide mübadele sonrası bugünlere kadar gelen insanların öyküleri, yanlarında getirdikleri eşyaları ve portreleri sergileniyor.

Lozan Mübadilleri Vakfı ve Ankara Lozan Mübadilleri Derneği ortak çalışması olan serginin açılışına Kadıköy Belediyesi Başkanı Aykut Nuhoğlu da katıldı. Mübadele sözlükteki karşılığıyla değiş-tokuş anlamında kullanılıyor mübadil ise göçe tabi tutulan kişilere deniliyor, serginin ismi de böyle ortaya çıkıyor. Sergideki aile hikâyeleri özellikle dikkat çekiyor. Hikâyeler arasında ilerledikçe, şaşıracağınız ve üzüleceğiniz yazılar okuyacaksınız.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.