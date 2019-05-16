Momo Anaokulu, 3. El Yapımı Oyuncak ve Tasarım Şenliği düzenliyor. 18 Mayıs Cumartesi 10.00-19.00 arası sürecek olan şenliğin geliri Nesin Vakfı'na bağışlanacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.