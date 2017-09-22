Karikatürist, yazar ve gazeteci, aynı zamanda 40 yıllık Modalı İzel Rozental, ‘Moda Sevgilim Yeniden’ kitabını Özgen Berkol Bilim Kurgu Kütüphanesi’nde anlattı

Ali ÇELİK

Karikatürist, gazeteci ve yaza İzel Rozental, ‘Moda Sevgilim’ kitabının devamı niteliğinde olan ve içinde Moda’ya dair daha çok anı, hikaye ve görsel bulunan ‘Moda Sevgilim Yeniden’ kitabını niçin yazdığını anlattı. Özgen Berkol Bilim Kurgu Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen söyleşide Modalılarla buluşan Rozental, görsellerle, slâyt şeklinde ve bir sohbet havasında kitabının ayrıntılarına değindi.

Konuşmasına bir fıkrayla başlayan İzel Rozental, “Ben Moda’nın içindenim ama hanım köylüyüm. Yani Moda’ya iç güveysi geldim. Bunu da kitapta anlatıyorum. Moda benim gerçekten de ilk aşkımdır küçük yaşlarımdan beri.”dedi.

Konuşmasında Haldun Taner’den karikatürist Cemil Cem’e, kadınlar hamamından Yeni Moda Eczanesine kadar çocukluğundan bu yana üzerinde izler bırakan birçok yerden bahseden Rozental, “Bir kere modalı oldunuz mu artık ömür boyu öyle kalırsınız.”diye konuştu.

‘Moda Sevgilim’ kitabını iki ayda bitirdiğini belirten Rozental, Moda’yı tam bilmediğini, kitap teklifi geldikten sonra mahalleleri gezerek Moda’yı tanımaya başladığını söyledi. Yeni yerler, anılar ve hikâyeler keşfettiğini açıklayan Rozental, ‘Moda Sevgilim’ kitabı yayınlandığı için yazamadığını ve kitabın telif hakkı bittikten sonra edindiği deneyim ve bilgileri “Moda Sevgilim Yeniden” kitabında kaleme aldığını dile getirdi.

Rozental, ‘Moda Sevgilim Yeniden’ kitabında yer alan görselleri slâyt şeklinde dinleyicilerine sunarken, kendi anılarını da anlattı. Sohbet havasında geçen söyleşide Moda’dan gelen katılımcılar da kendi anılarını paylaştı.