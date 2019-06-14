Haftalık Bağımsız Gazete 14 Haziran 2019
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mecra’da yeni salon açılışı

Kadıköy’de 2017’de kapılarını açan mecra, semtte nefes alınabilecek yeni katını kullanıma sunuyor: mecra salon.

mecra’da yeni salon açılışı
GazeteKadıköy

21 Haziran Cuma akşamı düzenlenecek açılış partisiyle “merhaba” diyecek olan mecra salon, sağladığı alanla birlikte misafirlerine çeşitli performans, parti, atölye, söyleşi, gösterim ile sergileri keşfetme ve hayata geçirme olanağı verecek.

mecra salon Enes Alba, Ömer Tevfik Erten, Ali Murat Gali, Ekin Keser ve Özgürcan Taşçı’nın katılacağı, ‘Salon w./ Proud & Pride’ isimli karma sergiyle saat 20.00’de kapısını açacak.

Sergi ile kokteyl devam ederken Barış Demirel ve Stiff Wiles’ın akustik performanslarının olacağı açılış gecesi, mecra teras’ta ‘Summer Night Sessions’ partisi ile devam edecek.

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