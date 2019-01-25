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Mavi’nin Tonları bu sergide

Mavi’nin Tonları bu sergide
GazeteKadıköy

Sanatçı Neşe Gümüşcüoğlu “Kırmızı’nın Halleri” adını verdiği geçmiş dönem resimlerinden sonra, şimdi de “Mavi’nin Tonları”nı kullanarak kâğıt ve tuval üzerine yaptığı suluboya ve akrilik çalışmalarından oluşan küçük işleriyle 26 Ocak Cumartesi günü Kızıltoprak Fular’t Sanat Galerisinde izleyicisiyle buluşuyor.

Fular’t Sanat Galerisinde açacağı bu ikinci kişisel sergisi sanatçının sanat yaşamının 37. kişisel sergisi oluyor. 200’e yakın karma ve grup sergisine de katılan Neşe Gümüşcüoğlu, Suluboya Ressamları Grubu üyesi olup, Kültür Bakanlığı tarafından yayınlanan “Suluboya Resim Sanatı Ansiklopedisi”nde de üç eseriyle yer aldı Çalışmalarını Göztepe’deki atölyesinde sürdürüyor.

Sergi 26 Ocak-16 Şubat 2019 tarihleri arasında Kızıltoprak Fular’t Sanat Evi’nde izlenebilir.

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