Maksiov üç boyutlu çizimine başladı

Mural İstanbul Festival’ine katılan dünyaca ünlü mural sanatçısı Alex Maksiov üç boyutlu çalışmasına Özgürlük Parkı’nda başladı. Maksiov’un çalışması festivaldeki ilk 3D mural olacak

Kadıköy Belediyesi, 2012 yılından beri düzenlediği Mural İstanbul Festivali ile Kadıköy'ün duvarlarını yerli ve yabancı birçok sanatçı için tuvale çevirdi. Sanatçıların çizimleriyle semtin gri duvarları 6 yıldır birer sanat eserine dönüşmeye devam ediyor.

Bu yıl düzenlenen Mural İstanbul Festivali’nin son bölümünde Kadıköylüleri ve İstanbulluları heyecanlandıracak bir çalışmaya daha başlandı. Dünyanın birçok şehrinde yaptığı üç boyutlu muraller ile tanınan ödüllü sanatçı Alex Maksiov, Özgürlük Parkı’nın zeminine üç boyutlu bir mural yapıyor. Maksiov’un bugün başladığı çalışması 24 Temmuz Pazartesi gününe kadar devam edecek.

“KADIKÖY İÇİN BİR ŞANS”

Gazete Kadıköy olarak Maksiov ile kısa bir söyleşi gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıllarda da İstanbul’da düzenlenen projelere katılan Maksiov, Mural İstanbul Festivali’ne katılmaktan mutlu olduğunu belirtti. İstanbul ve Kadıköy’ü çok sevdiğini söyleyen Maksiov, “Kadıköy’de yapılan muralleri beğeniyor musunuz” sorumuza ise “Bütün çalışmaları göremedim ama gördüklerim gerçekten çok başarılı çizimler. Murallerin nerede yapıldığını bilmesem de gördüğümde bu İstanbul’da yapılmış diyebiliyorum. Kadıköy’ deki muraller dikkat çekici” şeklinde cevap verdi.

Festivalin Kadıköy’ün tanıtılmasında büyük bir şans olduğunu söyleyen sanatçı, Mural İstanbul Festivali'ni şöyle değerlendirdi: “Bu festival sayesinde şehrin görünürlüğü artıyor. Festival giderek popülerleşiyor ve her yıl çok iyi sanatçılar katılıyor. Kadıköy bu anlamda bir başkent sayılabilir. ”

Çalışması hakkında da bazı detayları paylaşan Maksiov, sokak sanatı ile yakınlaşmak isteyen Kadıköylüleri Özgürlük Parkı’na davet ederek, “Sokak sanatının kaldırımlara üç boyutlu yapılmasını gelip görmelerini tavsiye ediyorum. Değişik bir tarzda yapacağım.” diye konuştu.

Alex Maksiov’un ayrıca 26-31 Temmuz tarihleri arasında bir de duvara yapacağı mural çalışması olacak.