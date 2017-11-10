Mahallede Seramik Atölyesi

Kadıköylü sanatçı Nur Polat Kantar, Yeldeğirmeni Talimhane Sokak’ta çocuklar ve yetişkinler için seramik atölyesi düzenliyor. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatkar Fakültesi Seramik-Cam Tasarımı Bölümü mezunu sanatçı, 7 yıl özel sektörde çalıştıktan sonra kendi seramik atölyesini açmış, iki yıldır burada hem üretim yapıyor hem de dersler veriyor. Kantar, “’İçten gelen’ teması çerçevesinde, en derinden dışarı yansıyanın doğal, işlenmemiş hali olan desen ve formları çalıştığım tüm objelerimi elde üreterek, elde boyuyorum. Bu sebeple ürettiğim takımların parçaları ortak çizgiye sahip olsa da her biri özgün ve temelde birbirinden farklıdır.” diyor.