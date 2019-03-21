Lüleburgazlı kadınların umutlu hikâyesi

Lüleburgaz’ın Ertuğrul Köyü’nde 19 kadınla kurulan “Cumhuriyet Kadınları Korosu”nun hikâyesini anlatan “Umutlu Bir Hikâye” belgeseli Filmmor kapsamında gösterildi

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ertuğrul köyünde doğan Şükran Akdeniz, 11 yaşında ayrıldığı köyüne emekli müzik öğretmeni olarak döndü ve 19 ilkokul mezunu köylü kadınla “Cumhuriyet Kadınları Korosu”nu kurdu. Trakya’nın unutulmaya yüz tutmuş türkülerini seslendiren ve kısa zamanda büyük beğeni toplayan koronun konu alındığı “Umutlu Bir Hikaye” belgesel filmi Filmmor kapsamında Barış Manço Kültür Merkezi’nde gösterildi.

Birçok dizinin ve belgesel filmin yönetmenliğini yapan Jale İncekol’un çektiği “Umutlu Bir Hikaye” belgesel filmi geçtiğimiz aylarda Altın Koza’da gösterilmiş ve eleştirmenlerden tam not almıştı.

“GERÇEKTEN ETKİLEYİCİ”

Lüleburgaz Cumhuriyet Korosu’yla daha önce çalışmış olan ve Kadıköy’de faaliyet gösteren Cumhuriyet Marşları Korosu üyeleri de filmi izleyenleri arasındaydı. Film sonrasında konuşan Cumhuriyet Marşları Korosu üyesi Selçuk İşcan, “Bu koroyla Büyükçekmece’de köy enstitülerinin 78. kuruluş yılı ve Kepirtepe Öğretmen Okulu’nun 80.yılı nedeniyle ortak bir çalışma yaptık. Sonrasında bu koro maalesef muhtar tarafından rahatsız edilmiş köyde. Bunu duyunca 17 Ekim’de buradan gittik onlara destek olmak için. Kahvaltı yaptık birlikte; ürünlerinden aldık. Gerçekten etkileyici bir hikâyeleri var.” dedi.

Kendi ekiplerinden bahseden İşcan, Kadıköy Belediyesi Müzik Gönüllüleri’nin içerisinde bulunduklarını söyleyerek, “Gönüllü olarak 168 öğrenciye keman öğrettik. 110’un üzerindeki öğrenciyle ise koro çalışmaları yaptık. Ekip olarak yaş ortalamamız 60’ın üzerinde.” diye konuştu.