Liseliler ödüllendi

fizy 21. Liseler Arası Müzik Yarışması'nda Kadıköy’den 4 okul ödül kazandı

Türkiye’nin en uzun süreli gençlik organizasyonu olan ve 21 yıldır aralıksız olarak sürdürülen “Dünyanın En Başarılı Gençlik Organizasyonu” unvanına sahip fizy 21. Liseler Arası Müzik Yarışması’nın ödülleri, Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahiplerini buldu. Serhat Hacıpaşalıoğlu’nun önderliğinde End Productions tarafından gerçekleştirilen yarışmanın finalinde 35 okul sahne aldı. 10 Bin TL’lik büyük ödülün kazananı Karabük Safranbolu İMKB Güzel Sanatlar Lisesi oldu. Dereceye girenlere toplam 6 dalda, 70 bin TL para ödülü verildi.

Kadıköy’e 4 ödül

Yarışmada Kadıköy’e de 4 ödül aldı. ‘’En İyi İcra Grubu’’ dalında 3.lük ödülü Kadıköy Anadolu Lisesi ve Çorlu İMKB Fen Lisesi / Tekirdağ Anadolu Lisesi arasında bölüşüldü. Özel Moda Mimar Sinan Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi ve Özel Kadıköy Akşam Lisesi‘’Dergilik En İyi Sahne Performansı’’ kategorisinde üçüncülüğü paylaştılar. Kadıköy Anadolu Lisesi ise ‘’LIFECELL En Dinamik Grup Ödülü’’ne layık görüldü.

Manço ödülü Trakya’ya

Bu yılki organizasyonda Türk pop müziğinin efsane ismi Barış Manço da unutulmadı. Yarışma için hazırlanan iki farklı tanıtım filminde yer verilen Barış Manço teması, finale taşındı ve büyük usta anısına, Kepirtepe Anadolu Lisesi ve Lüleburgaz Atatürk Anadolu Lisesi grubunun solisti Göksu Aksu’ya “Barış Manço Özel Ödülü” verildi. Özel ödül, Lale Manço ve Batıkan Manço tarafından kazanan ekibe takdim edildi.