Lada’ların izinde Sovyetler 

Engin Güneysu’nun beş farklı ülkede Sovyetler Birliği etkilerini gözlemlediği “Ladalans” adlı fotoğraf sergisi 5-26 Kasım tarihleri arasında Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde ziyaretçileri ile buluşacak

Sergi, Sovyetler Birliği’nin izlerini taşıyan Asya’daki Türk Cumhuriyetleri ve bir Latin Amerika ülkesi olan Küba da dahil birçok ülkedeki köklü kültürün günümüz tarihine nasıl yansıdığını gösteriyor.

Üretimi Sovyetler döneminde başlayan ve 2000'li yıllara kadar devam eden Lada otomobillerinin okyanuslar arası yolculuğu, "Ladalands" sergisi ile günümüz kültürlerine fotoğrafik bir bakış açısı sunuyor.

Projeyi Aida Teimourlouie sergi yazısı ile şöyle anlatıyor: “Engin Güneysu’nun ‘Ladalands’ adlı serisinde, Asya ülkelerinden Latin Amerika’ya, farklı coğrafyalarda kendine has gözlemiyle, Eski Sovyetler Birliği kültürünün en önemli öğelerinden Lada’nın günümüz Sovyet etkisi olan kültürlerine nasıl yansıdığını görüyoruz.”

Tel: 0216 414 22 39