Haftalık Bağımsız Gazete 05 Kasım 2021
Spor
Komünizmden mikromilliyetçiliğe
Komünizmden mikromilliyetçiliğe
Edebiyat hayatından hatırlamalar
Charles Dickens: Müşterek Dostumuz
Charles Dickens: Müşterek Dostumuz
Gündem
10 Kasım’da “Ata’ya Saygı Zinciri”
10 Kasım’da “Ata’ya Saygı Zinciri”
Gündem
Pazarda kilo devri bitti
Pazarda kilo devri bitti

Lada’ların izinde Sovyetler 

Engin Güneysu’nun beş farklı ülkede Sovyetler Birliği etkilerini gözlemlediği “Ladalans” adlı fotoğraf sergisi 5-26 Kasım tarihleri arasında Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde ziyaretçileri ile buluşacak

Lada’ların izinde Sovyetler 
Semra ÇELEBİ

Sergi, Sovyetler Birliği’nin izlerini taşıyan Asya’daki Türk Cumhuriyetleri ve bir Latin Amerika ülkesi olan Küba da dahil birçok ülkedeki köklü kültürün günümüz tarihine nasıl yansıdığını gösteriyor.

Üretimi Sovyetler döneminde başlayan ve 2000'li yıllara kadar devam eden Lada otomobillerinin okyanuslar arası yolculuğu, "Ladalands" sergisi ile günümüz kültürlerine fotoğrafik bir bakış açısı sunuyor.

Projeyi Aida Teimourlouie sergi yazısı ile şöyle anlatıyor: “Engin Güneysu’nun ‘Ladalands’ adlı serisinde, Asya ülkelerinden Latin Amerika’ya, farklı coğrafyalarda kendine has gözlemiyle, Eski Sovyetler Birliği kültürünün en önemli öğelerinden Lada’nın günümüz Sovyet etkisi olan kültürlerine nasıl yansıdığını görüyoruz.”

Tel: 0216 414 22 39

Etiketler; #lada #araba #sovyetler #fotoğraf #sergi
İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.