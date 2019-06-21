Kürklü Venüs sahnede

Ersin Umut Güler'in yönettiği Kürklü Venüs tiyatro oyunu, 21 Haziran'da Kadıköy Halk Eğitim’de seyirciyle buluşacak

Ödüllü tiyatro oyunun konusu kısaca şöyle: “Sacher Masoch'un Kürklü Venüs adlı romanını sahneye uyarlayan yazar-yönetmen Thomas Novachek, oyundaki Vanda Dunayev rolü için aradığı kadın oyuncuyu bulamamıştır. Seçmeler bitip herkes gittikten sonra Vanda Jordan adında esrarengiz bir oyuncu tiyatro salonuna gelir. Binlerce yıllık kadın-erkek ilişkisi üzerinden toplumsal cinsiyet meselesine, bireyin arzularının karanlık taraflarına ve insan doğasının sınırlarına doğru bir yolculuk başlar. Büyülü bir atmosfer içinde, oyun içinde oyun kurgusu ile yazılmış ve sürpriz finali ile dikkat çeken Kürklü Venüs'te oyuncular farklı karakterleri oynayarak rolden role girerler. Bu karakter değişimleri onları yüzleşilmesi gereken pek çok soruyla karşı karşıya bırakacaktır."