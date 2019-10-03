Kültür merkezleri sezonu açtı

Kadıköy Belediyesi’nin kültür merkezleri, ekim ayının ilk haftasıyla birlikte yeni sezona merhaba dedi. Peki bizi sahnede neler bekliyor?

Semra Çelebi

Ekim ayıyla birlikte perdeler açılır, koltuklar dolar, kapı kapanır ve oyun/konser/dans/söyleşi…vs başlar. Kadıköy ise bu rutinin başkentidir. Belediyenin kültür merkezleri bütün yazı, dolu dolu bir program hazırlamakla geçirir, bize de bu programı sizlere aktarmak düşer.

Caddebostan, Barış Manço, Kozyatağı kültür merkezleri ile Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi, Yeldeğirmeni Sanat ve Karikatür Evi’nin programları belli oldu ve çoğu da bu hafta, yoğun bir sezona ilk etkinlikleriyle merhaba dedi.

İşte sizler için derlediğimiz etkinlikler:

Caddebostan Kültür Merkezi

Hem büyük hem küçük bir salona sahip olan, birden fazla sergiye ev sahipliği yapabilen ve aynı zamanda seminer ve konferansların vazgeçilmez mekânı CKM, her yıl olduğu gibi bu yıl da sezona hızlı başladı. 2 Ekim’den beri her akşam bir tiyatro oyunu izleyiciyle buluşuyor.

Bu hafta pek çok oyunla birlikte, 5 Ekim’de Dostlar Tiyatrosu’nun “Merhaba”sını, 9 Ekim’de Ubor-Metenga’nın, Oğuz Atay’ın eseri “Korkuyu Beklerken” oyununu izlemek mümkün. Bu ayın kaçmazları ise 14 Ekim’de sahnelenecek olan “Marx İstanbul’da”, 17 Ekim’deki “1984-Büyük Gözaltı” ve 18 Ekim’deki “Afife” olarak öne çıkıyor. CKM, bu ay Komedi Festivali’ne de ev sahipliği yapacak; tek kişilik gösterilerden tiyatro gruplarının komedilerine pek çok oyunu izlemek mümkün olacak.

Caddebostan Kültür Merkezi deyince akla gelen bir başka etkinlik ise unutulmaz konserler… Yeni sezon bu yönden de oldukça dikkat çekici. Konserler, 4 Ekim Cuma günü “funiest mastro” olarak tanınan sıra dışı ve eğlenceli orkestra şefi Musa Göçmen ve orkestrasının konseriyle başlıyor. 9 Ekim’de Erkan Oğur Anatolian Blues’u ve 16 Ekim’de Boğaziçi Caz Korosu’nu dinlemek mümkün. 24 Ekim’de ise Kardeş Türküler, şarkılarını bir kez daha kardeş halklar için söyleyecek. 26 Ekim’de Akbank Caz Festivali kapsamında Güvenç Dağüstün ve Zuhal Olcay’ı birlikte dinleme şansına erişeceğiz.

CKM her yıl olduğu gibi bu yıl da usta şair Atilla İlhan’ı anma etkinliği düzenliyor. 10 Ekim’deki etkinlikte şiir dinletileri ve konser olacak.

CKM’nin olmazsa olmazları felsefe seminerleri ve heykelden resme farklı alanlardaki sergileri de sezonun ne kadar sıkı geçeceğine dair ipucu niteliğinde…

Kozyatağı Kültür Merkezi

Kozyatağı Kültür Merkezi’nin bir özelliği de İstanbul Devlet Tiyatroları’nın Kadıköy’deki tek mekânı olması. Hal böyle olunca 1 Ekim’de Devlet Tiyatroları ile birlikte KKM de sezonu açtı. Berkun Oya’nın yazdığı, çok ses getiren “Bayrak” oyunu DT kapsamında 6 Ekim’e kadar KKM’de izleyiciyle buluşuyor. 9 Ekim’de Yolcu Tiyatro’nun “Kürklü Venüs”ü, Tiyatro Adam’ın “Teftişör”ü, 13 Ekim’de Semiha Berksoy Oper Vakfı’nın duayen oyuncularla sahneye koyduğu “Sanat Yemekte Yenir mi?” adlı oyunu, 19 Ekim’de Tiyatro Bozok’un çocuk oyunu “Şeker Portakalı”, 23 Ekim’de Genco Erkal’ın “Bir Delinin Hatıra Defteri”, 26 Ekim’de İstanbul Halk Tiyatrosu’nun “Üçü Bir Arada”sı ile 28 Ekim’deki Sunay Akın’ın gösterisi ayın dikkat çekenlerinden…

8 Ekim’de Metin-Kemal Kahraman konseri ve 22 Ekim’deki İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu’nun konseri ile birlikte sergiler ve özellikle sağlık seminerleri de Kozyatağı Kültür Merkezi’nde izlenebilecek etkinlikler olarak öne çıkıyor.

Barış Manço Kültür Merkezi

Kadıköy’ün merkezindeki yeriyle, sanat izleyicisinin vazgeçilmezlerinden olan Barış Manço Kültür Merkezi de tiyatro ve konser etkinlikleriyle dikkat çekiyor. Sezon 1 Ekim’de “Kuvayı Milliye Destanı” ile başladı. Daha çok alternatif toplulukları ağırlayan BMKM, 5 Ekim’de İstanbul Kumpanyası’nın “Varyemez”, 8 Ekim’de Altsahne’nin “Yaban Arısı”, 11 Ekim’de Tiyatro Nil’in “Bebeklerin Ulusu Yok”, 16 Ekim’de Oyun İşleri’nin “Palto”, 19 Ekim’de Tiyatro Simurg’un “Onca Yangından Geçtikten Sonra”, 22 Ekim’de Tiyatro Şebekesi’nin “Diptekiler”, 30 Ekim’de Kadıköy Halk Tiyatrosu’nun “Aman Ne Komik” oyunlarını izleyiciyle buluşturacak. Pek çok çocuk oyunuyla birlikte çocuklar için tiyatro festivali olan Atta Festivali’nden oyunlara da ev sahipliği yapacak olan BMKM, 12 Ekim’de BKM Mutfak’ın gösterisini ve 20 Ekim’de İlker Gümüşoluk’un tek kişilik gösterisini de sevenleriyle buluşturacak.

Çok rastlamasak da Barış Manço’da bu ay bir de film gösterimi olacak. Harbi Sinema, 15 Ekim’de Abbas Kiarostami’nin “Yakın Plan” filmini gösterip ardından bir söyleşi yapacak. Tabii ki sergiler, seminer, atölye ve söyleşiler de BMKM’nin vazgeçilmezleri olarak bu ay sizleri bekliyor olacak.

Yeldeğirmeni Sanat

Yeldeğirmeni’nin en güzel sokağında bulunan Yeldeğirmeni Sanat, eski kiliseden dönüştürülen mekânıyla, müthiş bir akustiğe sahip. Dolayısıyla da özellikle klasik müzik ve caz konserlerinin vazgeçilmez mekânlarından. Bir konseri Yeldeğirmeni Sanat atmosferinde dinlemek gerçekten başka bir zevk.

Yeni sezon 2 Ekim’de piyanonun kraliçelerinden Gülsin Onay konseriyle başladı. Usta sanatçı Onay konseri yoğun ilgi gördü. Yeldeğirmeni Sanat konserleri 4 Ekim’de Emir Ersoy Rhythmic Hands konseriyle devam edecek. Bu ayki dolu programıyla sezonun geri kalanına dair de ipucu veren mekânda “Mozart ile klasik bir akşam” geçirebilir, Cenk Erdoğan ile “Karakutu”yu açabilirsiniz. Flüt, piyano, çello, arp, gitar resitalleriyle başka dünyalara gidebilir, Anadolu’dan Avrupa’ya müzik tarihinde yolculuğa çıkabilirsiniz.

Yeldeğirmeni Sanat’ta müzik seminerleri bu sezonda da devam edecek. Feridun Ertaşkan, Alper Maral ve Murat Beşer’li caz seminerleri 10 Ekim’de başlıyor. 1 Ekim’de başlayan Serhan Bali ve Hakan Ali Toker yönetimindeki klasik müzik seminerleri ise 22 Ekim’de “Klasik Müzikte Himaye” konusuyla devam edecek.

Ve tabii ki Yeldeğirmeni Sanat’ın vazgeçilmezi, film gösterimleri. Her ay, bir ülke sinemasından örnekler yine ücretsiz olarak izleyiciyle buluşmaya devam edecek. Ekim ayının ülkesi ise Arjantin. Gözlerindeki Sır gibi ünlü filmlerin de olduğu örnekler 7 Ekim’den itibaren her pazartesi saat 20.00’de izlenebilecek.

Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi

Tamamen çocuklara göre ve çocuklar için düzenlenmiş olan ve sadece çocuk etkinliklerine yer veren Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi sezonu 5 Ekim’de Bizim Çocuklar Tiyatro Ekibi’nin gösterisiyle açıyor. Tiyatro oyunlarının, dans gösterilerinin olduğu programda en çok dikkat çeken etkinlik ise atölyeler. Çoğu ücretsiz olan bu atölyeler çocukların hem iyi vakit geçirmesini hem de belli bir konuda eğitim almasını sağlıyor. Örneğin “Vurmalı Çalgılar Atölyesi”, çocukların müziğin temeli olan ritmi öğrenmelerini sağlarken “Oyunlarla Ritmik Dans” atölyesiyle çocuklar dansı keşfediyor. Bunların yanında “Okul Öncesi Klasik Bale”, “Yaratıcı Yazım Atölyesi”, “Masaldan Senaryoya Çocuk Atölyesi”, “Çocukça Tiyatro”, “Origami Tasarım Atölyesi” gibi pek çok farklı atölye sezon boyunca çocuklarla buluşacak.

Karikatür Evi

Karikatür Evi, sergileriyle ve söyleşileriyle sık sık sayfalarımıza konuk oluyor. Eylül ayında etkinliklerine hız veren Karikatür Evi, ocak ayına kadar olan tüm etkinliklerini duyurdu. 28 Eylül’de açılan “Çizgi Romanı Yaşatanlar” sergisi 3 Kasım’a kadar devam ediyor. 12 Ekim’de Karikatürcüler Derneği’nin “Kalender Karikatür Muhabbeti” olacak, 19 Ekim’de ise “Figür Pozlama” söyleşisi yapılacak. Karikatür Evi’nin artık klasikleşmiş etkinliği olan ve yoğun ilgi gören, Behiç Pek eğitmenliğindeki Amatör Günleri ise, 11 ve 25 Ekim’de yapılacak. Karikatür Evi aralık ayında, dört yıl önce aramızdan ayrılan karikatürist Derya Sayın’ı da çeşitli etkinliklerle anacak. “Derya Kuzularının Sessizliği” sergisinin yanı sıra, Derya Sayın Dostları söyleşisi gerçekleştirilecek, çocuklar için de “Derya Amcanın Balonları” atölyesi düzenlenecek. Karikatür Evi Atölyeleri’nden çıkan ürünlerin sergilendiği serginin 10.su ise 18 Ocak’ta açılacak.

Kadıköy Belediyesi kültür merkezlerinin ayrıntılı programına ulaşmak için: http://kultursanat.kadikoy.bel.tr/tr/kadikoyde-kultur-sanat