Kültür Merkezleri'nde bu hafta

Kadıköy Belediyesi'nin kültür merkezlerinde 25 Şubat- 4 Mart haftasında gerçekleşecek etkinliklerden seçtiklerimiz...

DANS

Volitant

İstanbul Fringe Festival kapsamında “Volitant” dans tiyatrosu izleyiciyle buluşuyor. Performans, koreografinin özenle hazırlanmış minimalist hareketlerinden, Dávid Szegő'nin Mors alfabesinden ilham alan elektronik kompozisyonlarından ve Pavla Beranová'nın organik ışık tasarımından oluşuyor. Böylece minimalist araçlarla tasarlanan dans performansı tam bir teatral deneyim sunuyor.

Rita Góbi’nin tek kişilik performansı 26-27 Şubat Cumartesi ve Pazar günleri 20.30’da Alan Kadıköy’de.

Gölge Veri

Çıplak Ayaklar Kumpanyası’nın, kişisel anılardan yola çıkarak ve dansın kolektif belleğini harekete geçirerek oluşturduğu koreografi, her bir hareketin geçiciliğine dikkat çekerken dansın geçmişten geleceğe aktarımını ve kaydını sahneliyor. Bu bütünlüğüyle saklanamaz, korunamaz ve geçici sanat disiplini üzerine düşünürken, birbirinden bağımsız binlerce anının ve anların gelecekte tek ve yeni bir anlatının parçaları olma ihtimali üzerinden bir tahayyül kuruyor. “Gölge Veri” dans gösterisi 28 Şubat Pazartesi 20.30’da Alan Kadıköy’de.

TİYATRO

Ölü Ozanlar Derneği

Tiyatro Kedi, unutulmaz eser “Ölü Ozanlar Derneği’ni sahneye taşıyor. Ergenlik çağındaki birkaç gencin aşırı disiplinli bir yatılı okulda geçen bu hikâyesinde, okul ve aileler tarafından üstlerine yüklenen başarılı olma sorumluluğu, ailelerinin onlar için seçtiği geleceği yaşamakla kendi istediklerini yapabilmenin önündeki engeller ve bunlarla başa çıkma yöntemleri anlatılıyor. Kalabalık bir kadroyla sahneye taşınan oyun, 25 Şubat Cuma 20.30’da Kozyatağı Kültür Merkezi’nde.

Evlat

Evlat gitmek üzerine bir oyun. Baba ve oğul olmaya çalışanların hikayesi. Veda ederken bile iz bırakmaya çalışan, bencil, sert, acımasız insanların hikâyesi... Florian Zeller’in romanından Hira Tekindor’un çevirisiyle sahneye taşınan oyunda Onur Saylak, Cem Yiğit Üzümoğlu, Sezin Akbaşoğulları, Şükran Ovalı, Esra Bağışgil ve Burakcan Doğan rol alıyor. “Evlat”, 26 Şubat Cumartesi 20.30’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde.

Kaspar

Bir cümleye sahip olan Kaspar gözetlenen bir alanın içerisinde sıkışmıştır. Çevresinde bulunan her eşya yeniden tanımlanır ve insan algısının sınırlarını zorlayacak şekilde düzene uyumlu olması konusunda uyarılır. Pat Tiyatro’nun oyununda Rafiz Mehdizade tek kişilik bir performans sunuyor. “Kaspar”, 26 Şubat Cumartesi 20.30’da Barış Manço Kültür Merkezi’nde.

KONSER

Birsen Ulucan Solo

Ludwig van Beethoven'in Üçüncü Senfonisi (diğer adıyla “Eroica – Kahramanca”), boyutu ve cesur fikirleriyle müzik dünyasında dönüm noktası olarak nitelendirilir. Franz Liszt gibi büyük bir müzisyenin ise tutkulu bir Beethoven hayranı olması, sadece Üçüncü Senfonisi'ni değil, tüm senfonilerini piyanoya uyarlamasına yol açmıştır. Beethoven, ilk başta Napoleon Bonapart'a ithaf etmeyi düşündüğü eserini, Napoleon'un kendisini imparator olarak ilân ettiğini duyar duymaz, ithaf yazısını “Eroica - Bir kahramanın anısına” olarak değiştirmiştir. Birsen Ulucan’ın özel konseri 26 Şubat Cumartesi 20.00’de Yeldeğirmeni Sanat’ta.

Duobass

Ulusal ve uluslararası birçok yarışmada ödüller kazanmış, solistlik, oda müziği sanatçısı ve eğitimci kariyerlerini yurtiçi ve yurtdışında sürdüren Gizem Sözeri (kontrbas) & Kenan Tatlıcı (piyano), 2017 yılından beri “Duobass” adı altında konserler veriyor.

Sahnelerde diğer oda müziği gruplarına oranla pek yaygın görülmeyen kontrabas-piyano birlikteliği 28 Şubat Pazartesi 20.00’de Süreyya Operası’nda seyircilerle buluşmayı bekliyor.

Don Giovanni’yi Nasıl Bilirdiniz?

W.A.Mozart'ın başyapıtı olan Don Giovanni'yi hiç böyle tanımadınız. Don Giovanni neden bir kadına bağlanamamaktadır? Don Giovanni operasındaki karakterlerin temsil ettiği davranış biçimleri nelerdir?

Bu soruların cevaplarını Süreyya Operası'nda bulmaya hazır mısınız? İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin konseri 4 Mart Cuma 20.00’de, 5 Mart Cumartesi ise 16.00’da.

ÇOCUK

Sermet Erkin - Çocuklar İçin İllüzyon

Efsane illüzyonist Sermet Erkin, Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi sahnesinde!

Türkiye’de bu zamana kadar 2 bin 500 kereden fazla sahne alan Sermet Erkin, interaktif illüzyon gösterisini sergilemeye devam ediyor.

Çocuklarınızın hayal dünyasını daha da genişletecek, gözlerinizi bir an bile sahneden alamayacaksınız. Sermet Erkin ile Çocuklar İçin İllüzyon gösterisi 26 Şubat Cumartesi 13.00’te.

SERGİ

Suna Taşkent - Emel Erkmenol Karma Resim Sergisi

İç dünyamızı yansıtan doğadaki canlıların çizgi ve renkleriyle somut yağlıboya çalışmaları sanatseverlerle buluşuyor. Suna Taşkent & Emel Erkmenol’un resim sergisi 25 Şubat 2022 - 03 Mart 2022 tarihleri arasında Caddebostan Kültür Merkezi 3. Kat Fuaye’de görülebilir.