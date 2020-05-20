Kitap pazarı büyüdü

Türkiye Yayıncılar Birliği, 2019 Türkiye Kitap Pazarı Raporu’nu açıkladı. Rapora göre 2019 yılında 423 milyon 602 bin 825 kitap üretilerek satışa sunuldu. Türkiye 68 bin 554 kitap çeşidiyle, dünya sıralamasında 6. sırada yer alıyor

Türkiye Yayıncılar Birliği her sene düzenli olarak hazırladığı Kitap Pazarı Raporu’nu açıkladı. Kategorilere göre hazırlanan ve sektör verilerini içeren rapora göre 2019 yılında 423 milyon 602 bin 825 adet kitap üretilerek satışa sunuldu. 2019 perakende kitap pazarının büyüklüğü yüzde 27,09 artarak, 8 bin 852 milyon TL oldu.

2018 yılında 6 bin 135 adet üretilen yeni başlık sayısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı ISBN Ajansı’ndan alınan bilgilere göre 2019 yılında genel toplamda yüzde 2,11’lik artış göstererek 68 bin 554 oldu. Toplam başlık sayısının 61 bin 512’si basılı kitap formatında, 6 bin 487 adedi e-kitap ve 1000’e yakın da sesli kitap başlığı bulunuyor. Bu rakamlara göre Türkiye, IPA (Uluslararası Yayıncılar Birliği) verilerine göre dünya sıralamasında 6. sıradaki yerini korumaya devam ediyor.

KİŞİ BAŞINA 6,9 KİTAP

TÜİK'in verilerine göre nüfusun 83 milyon 154 bin 997 olduğu Türkiye'de, kişi başına düşen üretilen kitap sayısı 2019'da 6,9 oldu.

2019 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel sektörden satın aldığı ve kendi matbaasında bastığı kitapların toplam adedi 153 milyon 446 bin 132 iken, dijital eğitime geçilmesi sebebiyle bu sene açık öğretim için kitap üretilmedi. MEB'in bastığı kitaplarla birlikte toplam kitap üretimi 577 milyon 48 bin 957 adet oldu.

Rapor sonuçlarına göre eğitim yayıncılığı, 2019 yılında da hem üretim artışıyla hem de ciro artışıyla sektördeki lokomotif özelliğini koruyor. Yardımcı kaynak ve sınavlara hazırlık kitapları 228 milyon 559 bin 913 adetlik üretimle geçen yıla göre yüzde 6,12 artan eğitim yayıncılığı, toplam kitap üretiminde yüzde 53,96’lık payla sektördeki liderliğini elinde tutuyor.

DİNİ YAYINLARIN ÜRETİMİ AZALDI

Araştırma-inceleme, edebiyat ve çocuk yayıncılığı alanlarının oluşturduğu kültür yayıncılığı, 2019 yılında 147 milyon 961 bin 782 adet kitap üretimiyle toplam üretimin yüzde 34.93’ünü oluştururken 2018 yılına göre bu alanda yüzde 5.33’lük artış yaşandı. Bunun yanı sıra dini yayınların üretimi bu yıl 36 milyon 899 bin 907 adet olarak gerçekleşerek 2018 yılına göre yüzde 16,95 bir düşüş yaşadı. Bu kategori, yayıncılığın en fazla düşüş gösteren segmenti olup üretimin yüzde 8,71’ini oluşturdu.

Rapordaki diğer sonuçlar şöyle: