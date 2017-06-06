KİTAP GÜNLERİ’NE 3 GÜNDE 65 BİN ZİYARETÇİ

Kadıköy Belediyesi’nin Haydarpaşa Garı’nda düzenlediği 9. Kadıköy Kitap Günleri’ni üç günde 65 bin kişi ziyaret etti

Kadıköy Belediyesi’nin tarihi Haydarpaşa Garı’nda düzenlediği Kitap Günleri’ne İstanbullular yoğun ilgi gösteriyor. 3 Haziran Cumartesi günü başlayan Kitap Günleri’ni üç günde 65 bin kişi ziyaret etti.

180 Yayın evi, 16 STK, 28 bireysel yazarın yer aldığı Kitap Günleri’nde 840 sanatçı ve yazar imza günü ve söyleşi yapıyor.

SÖYLEŞİ VE İMZALARA YOĞUN İLGİ

İlk iki gün gerçekleşen İrfan Değirmenci, Enis Batur, Yekta Kopan, Ercan Kesal, Canan Karatay, Mine Kırıkkanat söyleşi ve imza günlerine okurlar büyük ilgi gösterdi. Füruzan, Ayşe Kulin, Ali Lidar, Zafer Algöz ve Can Yılmaz imza masalarında uzun kuyruklar oluştu.

Kitap Günleri boyunca aralarında Murathan Mungan, Ahmet Ümit, İbrahim Kaboğlu, Fatih Portakal, İhsan Eliaçık, İoanna Kuçuradi, Sevin Okyay, Özgür Mumcu, Ataol Behramoğlu, Mert Fırat, Merdan Yanardağ, Türkan Şoray, Sunay Akın gibi pek çok yazar, şair, gazeteci, oyuncu, bilim insanı ve felsefeci İstanbullularla buluşacak.

Özellikle çocuk ziyaretçilerin faydalı ve eğlenceli vakit geçirebileceği pek çok atölyenin düzenlendiği Kitap Günleri’nde felsefe, origami, karikatür, yaratıcı yazarlık, dedektiflik, hikâye yazma, masal terapisi atölyeleri yapılacak.

RİNG SEFERLERİ VAR

Kadıköy Belediyesi, 9. Kitap Günleri boyunca Bostancı Lunapark, Bostancı Vapur İskelesi ve Kadıköy Haldun Taner önünden Haydarpaşa Garı’na ring seferleri yapılıyor. 3-11 Haziran günleri arasında 11.00, 13.30, 16.30 ve 19.30’da Bostancı Vapur İskelesi önünden; 10.30, 14.00, 17.00, 20.00’da Bostancı Minibüs Yolu Lunapark önünden; 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30’da Kadıköy Haldun Taner önünden Haydarpaşa’ya servisler gidiyor.

http://kitapgunleri.org