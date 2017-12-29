Kısadan Uzuna İFSAK Film Seçkisi

Barış Manço Kültür Merkezi’nde İFSAK’ın seçtiği kısa filmlerin ücretsiz gösterimi olacak. 2 Ocak 20.00’deki İFSAK Film Seçkisi programında şu filmler var:

- “Leviathanla Yaşamak”

Yönetmen: Şirin Bahar Demirel

Ülke çapındaki bir ayaklanmayla ilgili kişisel bir hikaye... Daha çok bir açık mektup olan film, Gezi Parkı protestoları sırasında, Türkiyeli gençlerin daha iyi bir yarını nasıl inşa etmeye çalıştıklarını gösteriyor. Karanlık ama yine de umutlu.

- “Kinostajik”

Yönetmen: Resul Sakınmaz

Belgeselde, 1950-1980 arası Artvin’in Hopa ilçesinde gerçekleşen sinema izleme pratikleri, deneyimler ve halkın sinemayla ilişkisi, sinemanın halka getirileri ve götürüleri ele alınarak belgeleniyor. Belgesel sadece Hopa’ya sıkışmayıp evrensel mesajlar içeren röportajlarla sinemayı tartışıyor.

- “Dağların Oğlu”

Yönetmen: Yavuz Selim Taşçıoğlu

Doğduğu ve büyüdüğü dağları, doğayı avcılardan ve yanlış politikalardan korumaya çalışan Bülent Erkan’ın hikayesidir.

- “Sınırdakiler”

Yönetmenler: Tuna Kaptan, Felicitas Sonvilla

Biri Suriyeli, öteki Filistinli iki genç, Edirne'de yasa dışı yollardan Avrupaya mülteci kaçırıyorlar. Bunu engellemek için ise Yunanistan, Avrupa Birliği desteğiyle hudutlarını kapatmaya çalışıyor. Gece görüş kameraları, tel örgüler, sahil güvenlik botları... Kaçakçılar toparlanıp yola çıkıyorlar, kimi zaman başarıp kimi zaman hüsrana uğruyorlar. Ve bir de daha ödenmeyen kira parası...