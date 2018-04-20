Kısa filmler Barış Manço’da

Toplumsal sorunları sanat yoluyla ele alarak, farkındalık yaratmayı amaçlayan Sabancı Vakfı Kısa Film Platformu, bu yıl Çocuk İşçiler temasıyla yola çıktı. İkincisi düzenlenen Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nda seçkide 15 kısa film yer aldı. Filmler 20 Nisan Cuma akşamı 20.00’den itibaren Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda ücretsiz gösterilecek.
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