"Kendimi tanımamda şiirin yeri büyük"

Kadıköylü Sude Öztürk’ün ilk şiir kitabı “Sınırı Geçmek Üzereyim” çıktı. Öztürk “Kendimi tanımamda, gelişmemde şiirin yeri çok büyük. Benim için ruhani bir önemi var şiir yazmanın” diyor

Edebiyat alanında gençler var olmaya, üretmeye devam ediyor. Kadıköylü Sude Öztürk de üreten ve çalışmalarını okuyucuları ile paylaşmaya başlayan bir üniversite öğrencisi. İlk şiir kitabı “Sınırı Geçmek Üzereyim” 160. Kilometre Yayınevi’nden çıktı. Öztürk, mart ayında çıkan ilk kitabının heyecanının ise hala taze olduğunu söylüyor.

13-14 yaşlarından beri şiir yazdığını belirten Öztürk, “Kendimi tanımamda, gelişmemde şiirin yeri çok büyük. Benim için ruhani bir önemi var şiir yazmanın. Küçükken kendimi ifade etme zorunluluğu duyup başlamıştım. Şiir yazdıkça sonsuz bir ferahlama hissediyordum. Bir nevi meditasyon olarak görüyordum, sanat veya estetik kaygım yoktu. Bu kaygılar başka şiirler okudukça oluşabiliyor bence. Kaygı duydum mu emin değilim ama ‘güzel’ şiir yazmaya önem vermeye başladım bir süre sonra.” diyor.

ŞİİRLERDE KADIKÖY

Şiir okumadan veya yazmadan geçen bir hayatın hiç ilgisini çekmediğini ifade eden Öztürk, kitap çıkarma yolculuğunu şöyle anlatıyor: “‘Haydi kitap çıkartayım’ diye bir düşüncem veya buna dair bir eylemim yoktu aslında. Şiir yazmayı çok seviyordum, yine Gulyabani serisinden ‘Candy ve Peter’ adlı kitabı çıkan arkadaşım Hamdi Oğulhan Tünay’ın yönlendirmeleriyle ‘şiirinin okuyucusu olması’ güzelliğiyle tanıştım. Çeşitli dergilerde ve 160incikilometre.com’un sitesinde şiirlerim yayımlanmaya başladı. 160. Kilometre Yayınevi yöneticisi Ömer Şişman benden de dosya beklediklerini iletti. O mutluluğumu görmenizi isterdim.”

Öztürk, şiir yazmaya eskisinden daha çok zaman ayırdığını söylüyor. Henüz başka türde eserler yazmayı düşünmediğini söyleyen Öztürk, üretmeye devam edeceğini ifade ediyor. Doğduğundan beri Kadıköy’de yaşayan ve ilçenin her noktasını çok sevdiğini dile getiren Öztürk, şiirlerinde de Kadıköy’e yer veriyor ve özellikle Moda’ya birçok şiirinde değindiğini belirtiyor. Öztürk “Çevremdeki herkes şiirimi destekledi ve ilham verdi. Şiirlerimdeki yaşama dair mutlu ve umutlu söylemlerin çoğu Kadıköy ve bana getirdikleri sayesindedir.” diyor ve sözünü 160. Kilometre Yayınevi’nin mottosu ile sonlandırıyor: “Şiir direnirse kazanacak.”