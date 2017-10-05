Karikatür Günleri ile dolu dolu iki gün

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi, 30 Eylül Cumartesi günü başlayan ve iki gün süren Karikatür Günleri ile yeni sezona kapılarını açtı. İki gün boyunca süren etkinlik kapsamında “Siyasetçiler ve Karikatür” sergisi Kadıköylülerle buluşurken, çizim atölyelerine katılan onlarca çocuk çizim tekniklerini öğrenme fırsatı buldu

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi, 30 Eylül’de başlayıp iki gün süren “Karikatür Günleri” ile karikatür severlere ve tüm Kadıköylülere kapılarını açtı. Karikatür Günleri; Karikatürcüler Derneği’nin işbirliğiyle açılan “Siyasetçiler ve Karikatür” sergisiyle başlarken, birçok farklı başlıkta gerçekleşen atölyelerin ardından, Bilimkurgu Kulübü ve mangAnime Türkiye’nin düzenledeği “Anime ve Sinemada Bilimkurgu: Bir Karşılaştırma” söyleşisi ile sona erdi.

GÜLÜMSETİRKEN DÜŞÜNDÜRDÜ

Karikatür Günleri’nin ilk etkinliği 30 Eylül Cumartesi günü yapıldı. 24 Ekim’e kadar görülebilecek olan “Siyasetçiler ve Karikatür” sergisinde, Cumhuriyet’ten günümüze kadar gazete sayfalarında ve mizah dergilerinde gerek siyasal, gerek sosyal olayları ve kısmen de olsa eğlencelik konuları işleyen karikatürler, Karikatür Evi’nin duvarlarında ziyaretçilerle buluştu. “Bugün çizilse acaba ne olur?” sorusunu sorduracak sergide Cemal Nadir Güler, Ratip Tahir, Turhan Selçuk, Ferruh Doğan, Nehar Tüblek, Cafer Zorlu, Erdoğan Bozok, Ali Ulvi, Bedri Koraman, Semih Balcıoğlu, Orhan Alev, Oğuz Aral, Tan Oral ve Zafer Temoçin gibi pek çok usta karikatüristin dönemin siyasetçileri ile ilgili çizdiği hem düşündüren hem de gülümseten karikatürleri sergilendi.

Sergi açılışına Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yarımcıları ve çok sayıda Kadıköylü katıldı. Karikatüristler Raşit Yakalı, Orhan Önal, Akdağ Savut, Kamil Yavuz, Erhan Candan, Eda Oral, Anıl Gürak, Nuhsan Işın, Ayşe Işın, Ansu Aksoy’un da katıldığı sergiye çocuklar da büyük ilgi gösterdi.

“MİZAH YOKSA YAŞAM DA YOK”

Sergiye dair konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, serginin Karikatürcüler Derneği desteği ile açıldığını belirterek, “Politikacıların karikatürleri geçmişte çizilebiliyordu. Bizim gülen yüzümüzü ortaya çıkaracak, içinde bulunduğumuz gerginlik, sıkıntı ve stresli vaziyetten çıkmamızda bu karikatürlerin ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum.” sözleriyle siyasi mizahın önemine vurgu yaptı. “Türkiye mizahı kuvvetli olan bir toplum. Bu gelenek devam edecek. Mizah yoksa yaşam da yok” diyen Nuhoğlu, Karikatür Evi ile ilgili şunları söyledi: “Burası açılalı bir yıl oldu. 1300'e yakın öğrenci atölye çalışmalarından faydalandı. Burası yaşayan bir yer haline dönüştü. Karikatür hocalarımızın, karikatüristlerimizin ilgisiyle, öğrencilerimizin çalışması birleşince çok güzel bir ortam oluştu.”

“KARİKATÜR DEMOKRASİYLE BAŞLADI”

Sergideki karikatürlerin seçkisini hazırlayan Karikatürcüler Derneği üyesi Akdağ Saydut, karikatürleri seçerken tek parti dönemine ve 2003 sonrası döneme ait karikatürleri seçmediklerini söyleyerek, “Sergiyi gezen insanların politik görüşlerini de dikkate aldığımız için, çok sivri uçlardaki, iki tarafı keskinleştirici olan karikatürleri de dikkate almadık. Genel çizgi olarak bunların hiçbirisi yayınlandığı dönemde tepki almamış karikatürler” dedi. Saydut, “Genel olarak o dönemlerin karikatür ustalarının çizimlerine yer verdik. Buraya gelenler bir zaman tünelinden geçecekler. O günlerde ki siyasi olayları yaşayanlar bir siyasi nostalji yaşayacak. Bilmeyenler ise sorunların bugüne ne kadar benzediğine dair bir çıkarım yapabilirler”diye konuştu.

“SEÇİMLER GÜZEL YAPILMIŞ”

Karikatür Dermeği’nin ilk üyelerinden ve İBB Karikatür ve Mizah Merkezi Yönetimi’nden Raşit Yakalı da sergiyi gezmek için Karikatür Evi’ne gelen ziyaretçilerden biriydi. Pardon Dergisi, Yeni Asır Gazetesi gibi birçok yayında karikatürleri yayınlanan Yakalı, sergi ve Karikatür Evi ile ilgili görüşlerini şu sözlerle açıkladı: “Karikatür Evi’ni sık sık ziyaret ediyorum. Bina olarak da, yapılan çalışmalar olarak da çok beğeniyorum. Bu sergiyi Akdağ hazırladı. Hazırlarken bizim arşivimizden yararlandı. Gerçekten çok güzel seçimler yapmış yüzlerce karikatür arasından. Daha Ilımlı, sevimli karikatürleri almaya çalışmış. Çok da güzel yapmış, çok beğendim.”

“AĞLANACAK HALİMİZE GÜLÜYORUZ”

Kadıköylüler de sergiye yoğun ilgi gösterdi. Biz de sergiyi gezenlere görüşlerini sorduk:

Yalçın Kıraç: 47 yaşındayım. Çocukluk yıllarımın siyasi hareketlerini buradaki karikatürlerde gördüm. O dönemin sosyal hayatını güzel yansıtmış bu kareler. Karikatür bana göre duyguların dışa yansımasıdır. Çocuklar, bir resimle, bir çizgiyle bile belki kendi fikirlerini, düşüncelerini, içtenliğini yansıtabilirlerse ve bunun için bir platform yaratılırsa gayet güzel olur. Karikatür Evi de bu işlevi görecek bence.

Ayşe Akkul: Burayı gezdiğimde ‘neredeydik, nerelere geldik ve nerelere gidiyoruz’ diye düşündüm. Bir cevap veremedim. Karikatür gibi ağlanacak halimize gülüyoruz sanırım. Ülkemizde eksik olan iki şey var. Eğitim ve adalet… Eğitime eskisi kadar değer vermiyoruz. Artık zeki beyinler yurtdışına göçüyor. Bu anlamda Karikatür Evi projesi çok faydalı. Keşke çocukların hepsi gelse de bir şeyler öğrenseler isterim. Emeği geçen herkesin eline sağlık.

Kifayet Taşçıoğlu: Sergiyi çok beğendim. Eski zamanlardaki gündeme hâkim olduk tekrar. Demirel’i, Özal’ı ve karikatürize edilmiş diğer bilinen çizimlerini gördük. Bunların gündeme getirilmesini olumlu görüyorum. Eskiden kolay çizilirdi siyasetçiler. Şimdiyse farklı. İleride geçmiştekine döneriz diye diliyorum. Kadıköy Belediyesi’nin böyle bir çalışmada bulunması bizim için onur verici, gurur verici bir olay. Karikatür Evi de konum itibariyle çok güzel bir yer.

Nazlı Can Doğan: Karikatür Evi’ni çok beğendim. Sergide yer alan siyasetçileri tanımıyorum ama çizimler çok hoşuma gitti. Bizim gibi çocukların burada eğitim alabilmesi de çok güzel bence.

EĞİTİMCİLER UMUTLU

Karikatür Günleri’nin iki gününde de çocuklar için birer saatlik çizim atölyeleri yapıldı. Biz de Gazete Kadıköy olarak Sibel Bozkurt, Anıl Gürak, Nuhsal Işın, Ayşe Işın, Erhan Candan, Kamil Yavuz, Feyzi Özşahin tarafından gerçekleştirilen atölye çalışmalarına konuk olduk. Eğitimcilerden Kamil Yavuz ve Erhan Candan’a yeni dönem çalışmalarıyla ilgili düşüncelerini sorduk:

Leman Dergisi çizeri ve Karikatür Evi eğitimcisi Erhan Candan: Geçtiğimiz sene Karikatür Evi’ne ilgi oldukça yoğun oldu. Çocuklar buradan mutlu ayrılıyorlar. Bir kuru bitiren yeni bir kura devam etmek istiyor. Talebi karşılamak için bu sene yeni eğitimciler ve yeni atölyelerle hizmet verecek Karikatür Evi. Oldukça yoğun geçecek bir sene olacağını düşünüyorum. Karikatür Evi Türk mizahında bir ekol haline gelebilir. Bunun için bir yayın ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.

Karikatür Evi eğitmeni Kamil Yavuz: Geçen sene bina yeniydi. Eğitimci arkadaşlarımızın bir kısmı ilk defa karikatür eğitimi verecekti. Buna rağmen Karikatür Evi çok güzel bir başlangıç yaptı. Tanınırlık itibariyle, bina itibariyle bu sene itibariyle tamamıyla oturmuş diyebilirim. Bu sene yeni eğitimci arkadaşlarımız katıldı aramıza. Manga gibi robotika gibi yeni atölyeler açıldı bu sene. Bunları görünce “yeni nesil çok şanslı” diyorum. Ben bu sene yarışmalara hazırlayacağım öğrencileri. “Turizm” ve “barış” konularına ağırlık vermeyi düşünüyoruz. Umarım birçok ödülle ilçemizi gururlandırırız.

KARİKATÜRLE TANIŞTILAR

7-11 ve 8-12 yaş grubuna göre düzenlenen atölyelerde çocukların birçoğu ilk defa karikatürle tanışmanın heyecanını yaşadı. Biz de atölye sonrası çocuklarla konuştuk. Çocuklardan birçoğu ilk defa karikatür çizdiğini söylerken, yaşadıkları duyguları gazetemize anlattılar:

Mutlu Deniz Ergün: Daha önce de çizimler yapıyordum fakat bugün ilk defa burada karikatür çizdim. Resimlerimi daha önce hep bir boyutlu çiziyordum.Fakat hocam bana iki boyutlu çizimi öğretti. Benim için keyifli bir gündü. Bundan sonra da Karikatür Evi’ne gelmeyi istiyorum.

Ali Talat Tosun: Bugün Erhan Hoca bize nasıl karikatür çizildiğini anlattı. Çok güzel çizimler yaptım. Hoca bizi çok güldürdü. Bugün ilk defa Karikatür Evi’ne Şişli’den geldim. Şişli’de otursam bile buraya kayıt yaptırmak çok istiyorum.

Yağmur Akbaş: Bugün çok güzel hissettim. Benim için yeni bir başlangıç, yeni bir kurs olacak. Çizimlerimi başka insanlara gösterebileceğim. Bugün mimikleri yapmayı öğrendim. Daha önceden kendim de çizimler yapıyordum ama burada daha güzel çizimler yapmayı öğreneceğim.

“ANİME VE MANGA ZENGİN İÇERİĞE SAHİP”

Karikatür Günleri’nin kapanış etkinliği de “Anime ve Sinemada Bilimkurgu: Bir Karşılaştırma” söyleşisi oldu. Bilimkurgu Kulübü ve mangAnime Türkiye’nin ortaklaşa düzenlediği söyleşide Bilimkurgu Kulübü’nden İsmail Yamanol, anime ve manga türlerinin bir hayli zengin içeriğe sahip olduğunu belirterek, “Bilimkurgu aslında her zaman istediğimiz bir şey. Konuştuğumuz bir şey. Bilimkurgu meraklılarının da sinema meraklılarının da çizgi filmlerde ya da çizgi romanlarda görmek istediği ana element bilimkurgu oluyor. Anime ve manga’ya olan önyargılarımızı, ‘bu çocuk işidir’ dediğimiz anları geride bırakmamız lazım. Anime ve manga’nın da aslında ne kadar zengin bir dünyası olduğunu fark etmemiz gerek. Bu iki türün kendi içinde çok ciddi bir pazarı var. Kişi, bu türlere eğildiği zaman hikâyenin ve karakterlerin ne kadar detaylı bir şekilde incelendiğine tanık olacaktır. Avrupa’nın da zaten Uzakdoğu ürünü olan anime ve manga’yı kendi kültürlerine göre uyarlamasının başlıca sebebi budur.” dedi.

“SINIRLAYAN BİR ŞEY YOK”

Yamanol’dan sonra söz alan mangAnime Türkiye’den Burak Aydın ise animenin özgürlükçü yapısına değindiği konuşmasında şunları söyledi: “Animede görselliğin, insan zihninden çıkan hayal gücünün kâğıda dökülmesi söz konusu. Bu yüzden gerçek dünyada çekilen bir sinema filminden elbette ki daha özgür ve daha sınırsız oluyor. Hatta öyle ki zaman zaman hayal gücünü aşabilen konular da rahatlıkla senaryolaşabiliyor. Çünkü karşınızda sizi sınırlandırabilecek bir zaman, mekan, olay üçlüsü yok. Bir hayaliniz varsa eğer resme döküp animenin üretim sürecine kolaylıkla geçebilirsiniz. Gerçek oyuncularla ve gerçek bir mekânda film çekmeye başladığınızda ise içine giren binlerce faktör animenin orijinal ruhunun bozulmasına sebebiyet verebiliyor.”