Karadeniz belgeseli Kadıköy’de

Gazeteci Evrim Kepenek'in “Okulun Düzi” (Okulun Düzü) adlı ilk belgeseli, Kadıköy'de gösterilecek

Gazeteci Evrim Kepenek, doğup büyüdüğü Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Oce Köyü’nde, yıllar önce ekoloji mücadelesi sonucu ortaya çıkan kültür sanat şenliğini anlatan “Okulun Düzi” (Okulun Düzü) adlı ilk belgeselini tamamladı.

Şenliğin 20’inci yılına denk gelen 5 Ağustos’ta ilk gösterimi yapılan belgesel, Karadeniz’den sonra ilk kez İstanbul’da seyirciyle buluşacak. Belgesel, 8 Aralık Cuma günü saat 19.30’da Kadıköy’deki Hemşin Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği’nde (HADİG) ücretsiz olarak gösterilecek.

Kepenek, Doğu Karadeniz’in, sahil yolu projesi hayata geçmeden önce çok daha güzel bir sahile sahip olduğunu belirterek, “Deniz ve halk arasında otobanlar yoktu, deniz kıyısı halkın kullanımına açıktı. Sonra özel bir şirket geldi. Önce köyde dereye yakın bir yerde arazi satın alarak çay fabrikası kurdu. Fabrika köye ekolojik olarak zarar verdi, ancak çok derin zararlardan değildi. Şirket daha sonra, Oce’lilerin kullandığı deniz kıyısında, suni alabalık çiftliği ve ücretli plaj kurmak istedi. Halk da ‘Balık havuzunda değil denizde yüzmek istiyoruz’ diyerek sahilde eylem yaptı. Hukuki süreç de başlattılar. Ancak şirket, tıpkı HES yapmak istenilen köylerdeki gibi bu köyde de ayrılıklar çıkarmaya çalıştı” diyor. Bu ayrılıkların sona ermesi için Ankara’da yaşayan bir grup Oce’linin köyde birlik beraberlik ve kardeşlik için bir şenlik düzenlenmesine karar verdiğini anımsatan Kepenek, “İlk şenlik 1997’de yapıldı, bir hafta sürdü. Direniş sonuç verdi. O alan hukuki yollarla yeniden halkın kullanımına açıldı. Bu direniş şenliğe, şenlik de 20. yılında belgesele dönüştü. Ben o köyde büyüyen bir gazeteci olarak bu süreci kayıt altına aldım. Köyün meydanında bulunan Şevki Bey İlköğretim Okulu’nun bahçesinde gerçeklemesi nedeni ile belgeselin adını Okulun Düzi koydum. Amacım bu küçük ekoloji mücadelesini ve sonucunda ortaya çıkan, tüm köylünün katılımı ile düzenlenen şenliği herkese duyurmak…” diyor.

HADİG: Osmanağa Mah. Çuhadaroğlu Sokak Şükriye İş Hanı No: 26 Kat: 3 (Kadıköy meydandan Boğa’ya çıkarken solda, Akbank'ın bulunduğu sokak)