Karikatür Evi’nde Karikatürcüler Derneği işbirliğiyle yeni bir söyleşi dizisi daha başlıyor

70’li ve 80’li yıllarda karikatür dergisi denince akla gelen Gırgır’ın büyük çizerlerinden Behiç Pek, “Amatör Günü”nde çizer adaylarıyla buluşuyor.

22 Şubat Cuma günü saat 18.00 – 20.00 saatleri arasında gerçekleşecek etkinlikte Behiç Pek amatör karikatüristlerin çizgilerini ve esprilerini yorumlayacak. Çizerlik yolunda kendisini geliştirmek isteyenlere tavsiyelerde de bulunacak olan Pek kendi deneyimlerini de katılımcılara aktaracak. Ayrıca etkinlikte Behiç Pek tarafından seçilen karikatürler 15 günde bir gazetemizin “Amatör Köşe”sinde yayınlanıyor.

Karikatür Evi’nde Karikatürcüler Derneği işbirliğiyle yeni bir söyleşi dizisi daha başlıyor.

İki usta karikatürcü Öznur Kalender ve Raşit Yakalı ile “Kafa Kafaya Karikatür Muhabbeti” adlı söyleşi dizisinin ilki 23 Şubat Cumartesi saat 14.00’te başlayacak. İlk söyleşinin konuğu En Kahraman Rıdvan’ın çizeri Bülent Arabacıoğlu olacak.

Karikatür Evi’nin Anime ve Manga söyleşileri de kaldığı yerden devam ediyor. 24 Şubat Pazar günü saat 14:00’te mangAnime Türkiye topluluğu üyeleri Bülent Tellan ve Teoman Alsan, “Post-Apokaliptik Animeler” adlı söyleşide konuşacak ve felaket sonrası dünya konusunun anime eserleri yorumlayacaklar.