Kadınların hayatından kareler

13 bin fotoğrafla rekor katılımın gerçekleştiği Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

Anadolu Hayat Emeklilik tarafından gerçekleştirilen “Kadın Gözüyle Hayattan Kareler” fotoğraf yarışmasının 2019 sonuçları açıklandı. Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen yarışmada, 3 bin 906 katılımcının 12 bin 986 fotoğrafı yarıştı. Türkiye’nin kadınlara özel ilk ve tek fotoğraf yarışması olan “Kadın Gözüyle Hayattan Kareler” fotoğraf yarışmasının birincisi ‘Sisler Arasında’ adlı fotoğrafıyla Zehra Çöplü oldu. “Sevgi” adlı fotoğrafıyla Gülten Ünal’ın ikinci, ‘Çiftçinin Altını’ adlı fotoğrafıyla F. Dilek Uyar’ın üçüncü olduğu yarışmada Sibel Yıldırım, Emel Akar ve Nüket Uluç da mansiyon ödülüne layık görüldü.

Zehra Çöplü​ / ‘Sisler Arasında’

2007 yılından bu yana 19 bini aşkın katılımcının, 75 binin üzerinde fotoğrafla katıldığı ve geleneksel hale gelen “Kadın Gözüyle Hayattan Kareler” fotoğraf yarışması, kadınların sosyal, kültürel ve toplumsal gelişimine katkıda bulunmayı hedeflerken, kadınlara kendilerini ve hayata bakışlarını özgürce ifade edebilecekleri bir platform sunuyor.

Gülten Ünal​ / 'Sevgi'

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) danışmanlığında ‘Hayata Dair’ temasıyla düzenlenen yarışmaya, 18 yaş ve üzeri, amatör ve profesyonel tüm kadın fotoğrafçılar en fazla 4 adet fotoğrafla katılabiliyor.

Bu yılki seçici kurulda fotoğraf sanatçısı Prof. Güler Ertan, fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Nihal Kafalı, fotoğraf sanatçısı Haluk Çobanoğlu ve Anadolu Hayat Emeklilik İletişim Müşaviri Nihan Güney yer aldı.

F. Dilek Uyar / ‘Çiftçinin Altını’

Yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan 44 eser 2-30 Mayıs tarihleri arasında Ayrılıkçeşme’deki Tepe Nautilus AVM’de fotoğrafseverlerle buluşacak.