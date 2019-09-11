Kadınlardan kısa kısa

Dünyanın farklı ülkelerindeki “Directed by Women” festivali “1.Uluslararası Kadın Yönetmenler Kısa Film Festivali” adıyla Türkiye’ye taşındı. Her dilden, kültürden farklı bakış ve hikayelere sahip kadınların çektiği kısa filmlerin buluşacağı bu evrensel sinema şenliğinde; 13-14-15 Eylül tarihlerinde 44 kısa film Yeldeğirmeni Sanat’ta ücretsiz olarak gösterilecek

Yağmur Bihter Yaman, Filiz Kuka ve Ceren Şahan, sinema yapan 3 kadın arkadaş. Kuka ve Şahan ikinci yönetmen, Yaman da yardımcı yönetmen olarak setlerde görev yapıyor. Sinemadaki ilgi alanları ise daha ziyade kısa filmler. Aynı sektörde iş üreten kişiler olarak da yıllardır tanışıyorlar. Bu üçlü ‘sinema triosu’ndan Filiz Kuka bir gün çektiği filmi seyirciye ulaştırabileceği mecralar ararken yurtdışında “Directed by Women: a worldwide film viewing party”e (kadınlar tarafından yönetilen: dünya çapında film izleme partisi) denk geliyor. Bu festivale filmiyle katılmanın yanı sıra festivali Türkiye’ye taşıma fikri de doğuyor. Kuka, arkadaşları Yaman ve Şahan’ı da yanına alarak festivalin organizasyonu için başvuruda bulunuyor. Sonra işin resmi prosedürü başlıyor. Festivalin kurucusu kadın sinemacı Barbara Ann O'Leary ile yazışıyorlar uzun süre. O'Leary’in Türkiye’den böyle bir teklif gelmesine sevinip, konuya sıcak yaklaşmasıyla birlikte Türkiye’nin de ev sahiplerinden biri olması gündeme geliyor. Böylelikle festival filizleniyor. O'Leary’in tek isteği konsepte uygun olarak festivalin uluslararası niteliğinin korunması ve tüm dünya ile eş zamanlı olması için Eylül ayında yapılması oluyor. Anlaşma sağlanıyor, böylelikle de festivalin bir ayağı da artık Türkiye oluyor.

(Yağmur Bihter Yaman, Filiz Kuka ve Ceren Şahan -soldan sağa)

Amaç kadın kısa filmcileri teşvik etmek, sayılarının ve üretimlerinin artmasına katkıda bulunmak, dünyanın her yanından kadın yönetmenleri bir araya getirmek, dünyadan ve Türkiye’den nitelikli kısa filmleri seyirci ile buluşturmak…

Yağmur Bihter Yaman, Filiz Kuka ve Ceren Şahan, “Kısa filmci kadınlar olarak pek ortalıkta yokuz gibi. Yani yeterince görünür değiliz. O nedenle bu festival çok önemli. Biz varız ve bunları üretiyoruz. Bu festival hem kendimizi gösterip, hem de diğer kadın kısa filmcilerle tanışacağımız bir ortam yaratacak. Uzun vadede ortak projelere de zemin sağlar umarız…” diyor.

HEM YARIŞMA HEM TANIŞMA

Amerika, İngiltere, Kanada, İspanya, Almanya gibi ülkelerde “Directed by Women: a worldwide film viewing party” adıyla 4 senedir yapılan ve bu sene 5.ye ulaşan etkinliğin Türkiye ayağı "Directed by Women Turkey”, bu sene ilk kez gerçekleşecek. Kadın kısa filmciler için bir buluşma partisi niteliği taşıyan festivalin iki temel ayağı bulunuyor; kısa film gösterimleri ve yarışma bölümü.

Özel seçki gösterim programında 6’sı yabancı, 8’i yerli 14 film izleyiciyle buluşacak. Teşvik amaçlı bir de yarışma bölümü olacak. Türkiye’den 50 kadın yönetmenin başvurduğu bu bölümde 30 film (15 yerli, 15 yabancı) finale kaldı. Önelemeyi geçen, farklı bakış açılarına ve hikâyelere sahip kadınların çektiği bu filmler, belgesel, kurmaca, animasyon kategorilerinde gösterilecek. Ulusal ve uluslararası kategoride seçilecek birer filme ‘en iyi film ödülü’ verilecek. Ödül alacak filmleri oyuncu Bennu Yıldırımlar, görüntü yönetmeni Meryem Yavuz, yönetmen Çağrı Vila Lostuvali ve yönetmen Ceylan Özgün Özçelik’ten oluşan jüri belirleyecek.

YİĞİT’TEN MADAK PRÖMİYERİ

Festivalde film gösterimlerinin yanı sıra yan etkinlikler de olacak. Önder Yaycıoğlu ve Ayçe Abana ile “Profesyonel Oyuncularla Kısa Filmde Çalışma Atölyesi” yapılacak. “Mahallemizin Kadınları Sinema Yapıyor” adlı etkinlik kapsamında film çeken İzmir Sığacıklı 5 kadın festivalin konuğu olarak Kadıköy’e gelecek. Festivalde Kameralı Kadınlar Türkiye (WMC) ile birlikte senarist Pınar Bulut'la senaryo yazımı üzerine söyleşi düzenlenecek. Yönetmenliğini Kibar Dağlayan’ın yaptığı, 2011 yılında hayatını kaybeden şair Didem Madak’ı anlatan ‘İçimdeki Yolculuk’ adlı belgesel de ilk kez seyirci karşısına çıkacak.

SPONSOR ARAYIŞI…

Sinema trio’su Yaman, Kuka ve Şahan, “festivali Kadıköy’de yapacağımız için çok memnunuz. Buradan başka bir yeri hiç düşünmedik. Özellikle de Yeldğirmeni Sanat, bu etkinlik için çok uygun bir mekan. Sağolsun Kadıköy Belediyesi ve Yel değirmeni Sanat bizden desteğini esirgemedi. Onlar olmasaydı çok zor olurdu. Kafamıza koymuştuk, bu festivali illa yapacaktık ama böyle güzel bir mekan yerine bir kafede filan yapmak zorunda kalabilirdik. Festivalimize yurtdışından meslektaşlarımızı davet ettik, onlar da gelmeyi çok istediler ama maalesef il yılımız olduğu için sponsorumuz yok. Umarız gelecek senelerde onları burada ağırlayabiliriz. Böylelikle yerli sinemacı kadınlarla uluslar arası bir etkileşim doğabilir” temennisinde bulunuyor.

Festivalin ilk yılı olduğu için yeterince başvuru olup olmayacağı konusunda en başta endişeli olan ekibin, bu tereddütleri –başvuru ücretli olmasına rağmen- 180 kadın yönetmenin başvurmasıyla yokolmuş. “Demek ki kısa film çeken kadın çok. Demek ki kendilerini göstermek istiyorlar ve demek ki bu festival, içinde yer almak istedikleri bir organizasyon” diyen Yaman, Kuka ve Şahan, “Biz çok umutlu ve heyecanlıyız. Umarım seyirci de festivalden memnun kalır ve seneyi iple çeker hale gelir. Çünkü bu festivalimizin bir gelenek haline gelmesini diliyoruz. Hem kadın hem erkek izleyicileri bekliyoruz festivalimize. Gelin birlikte izleyelim, birlikte söyleşelim…” çağrısını yapıyor.

Program şu linkte: www.kultursanat.kadikoy.bel.tr/documents/file/DBWT_Program.pdf

https://www.directedbywomenturkey.com/