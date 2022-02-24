“Kadınlar Şenlikte” festivali başlıyor

Kadıköy Emet Tiyatrosu’nun düzenlediği “Kadınlar Şenlikte” festivalinin bu yıl üçüncüsü yapılıyor

10 yıldır çeşitli festival ve şenliklere ev sahipliği yapan Kadıköy Emek Tiyatrosu, geleneksel “3. Kadınlar Şenlikte” festivaline hazırlanıyor. Festivalin bu yılki alt başlığı “Kimlik”.

Kadınlara takılan etiketlerin üstünü çizip bu yıl festivale kimlik adını veren Kadıköy Emek Tiyatrosu, her renkten ve kimlikten kadınlarla şenlikte buluşuyor.

Kadıköy Emek Tiyatrosu; kendi prodüksiyonlarıyla, konuk ekipleriyle, söyleşiler, sergiler ve daha bir sürü etkinlik için, üç yıldır olduğu gibi bu yıl da 1 – 10 Mart arası kadınları şenliğe çağırıyor. Sahne performanslarının yanı sıra online etkinliklerinin de yer alacağı programda, Kadıköy Emek Tiyatrosu İstanbul dışındaki seyircilere de ulaşmayı hedefliyor.

Ayrıca şenlik boyunca devam edecek olan sergide de Füsun Erbulak, Gülin Dede, Zeynep Engin, Zeynep Moğultay, Öykü Çakıl ve Dicle Şengül’ün de eserleri görülebilecek.

Geçen yılki festivalde olduğu gibi, bu yıl da Sulukule Gönüllüleri Derneği’ne kadın kişisel bakım ürünleri paylaşıp, dayanışmada olacak olan Kadıköy Emek Tiyatrosu, seyircisine “Sahneye Gelirken Kız Kardeşine Hediyeni Unutma” sloganıyla açık çağrı da yapıyor.