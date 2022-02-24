Haftalık Bağımsız Gazete 24 Şubat 2022
Kültür Sanat
“Kadınlar Şenlikte” festivali başlıyor
“Kadınlar Şenlikte” festivali başlıyor
Spor
Vapurda sabah sporu
Vapurda sabah sporu
Spor
Spor ansiklopedisi: Artistik patinaj ve kayakla atlama
Spor ansiklopedisi: Artistik patinaj ve kayakla atlama
Yazı Dizisi
Enteresan günler takvimi / Şubat
Enteresan günler takvimi / Şubat

“Kadınlar Şenlikte” festivali başlıyor

Kadıköy Emet Tiyatrosu’nun düzenlediği “Kadınlar Şenlikte” festivalinin bu yıl üçüncüsü yapılıyor       

“Kadınlar Şenlikte” festivali başlıyor
GazeteKadıköy

10 yıldır çeşitli festival ve şenliklere ev sahipliği yapan Kadıköy Emek Tiyatrosu, geleneksel “3. Kadınlar Şenlikte” festivaline hazırlanıyor. Festivalin bu yılki alt başlığı “Kimlik”.

Kadınlara takılan etiketlerin üstünü çizip bu yıl festivale kimlik adını veren Kadıköy Emek Tiyatrosu, her renkten ve kimlikten kadınlarla şenlikte buluşuyor.

Kadıköy Emek Tiyatrosu; kendi prodüksiyonlarıyla, konuk ekipleriyle, söyleşiler, sergiler ve daha bir sürü etkinlik için, üç yıldır olduğu gibi bu yıl da 1 – 10 Mart arası kadınları şenliğe çağırıyor. Sahne performanslarının yanı sıra online etkinliklerinin de yer alacağı programda, Kadıköy Emek Tiyatrosu İstanbul dışındaki seyircilere de ulaşmayı hedefliyor.

Ayrıca şenlik boyunca devam edecek olan sergide de Füsun Erbulak, Gülin Dede, Zeynep Engin, Zeynep Moğultay, Öykü Çakıl ve Dicle Şengül’ün de eserleri görülebilecek.

Geçen yılki festivalde olduğu gibi, bu yıl da Sulukule Gönüllüleri Derneği’ne kadın kişisel bakım ürünleri paylaşıp, dayanışmada olacak olan Kadıköy Emek Tiyatrosu, seyircisine “Sahneye Gelirken Kız Kardeşine Hediyeni Unutma” sloganıyla açık çağrı da yapıyor.

Etiketler; #emek tiyatrosu #kadınlar şenlikte
İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.