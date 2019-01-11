Kadınlar film matinesinde buluşuyor!

“Kadıköy Kadın Filmleri Matinesi”nde buluşan kadınlar, önce birlikte kadın filmleri izliyor, arından yönetmen ve eleştirmenlerle sohbet ediyor

Kadıköy Belediyesi’nin kadınlar arasındaki dayanışma ve üretim ağını güçlendirmek için kurduğu kadın dayanışma ağı Potlaç ve Filmmor işbirliğiyle “Kadıköy Kadın Filmleri Matinesi” başlıyor. Kadınlar hem film izleyecek hem de filmin yönetmeni, ekibi ve eleştirmenlerle sohbet edecek. Kadıköy Kadın Filmleri Matinesi, 5 aylık program halinde, her ayın ilk salı günü saat 19.00’da Barış Manço Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak gerçekleşecek.

Matine serisinin ilki 8 Ocak akşamı yapıldı. Etkinlikte “70-80-90 Masum Küstah Fettan” adlı belgeselin gösterimi yapıldı. Ardından belgeselin yönetmeni Melek Özman ve sinema yazarı Alin Taşçıyan ile söyleşi gerçekleştirildi.

Gösterim programı şöyle:

· 5 Şubat 2019 Salı saat 19.00 / Yüzleşme / Söyleşi: Necla Demirci

· 5 Mart 2019 Salı saat 19.00 / Şimdiki Zaman / Söyleşi: Belmin Söylemez

· 2 Nisan 2019 Salı saat 19.00 / Tereddüt / Söyleşi: Yeşim Ustaoğlu

· 7 Mayıs 2019 Salı saat 19.00 /Toz Bezi / Söyleşi: Ahu Öztürk

(Barış Manço Kültür Merkezi / Caferağa Mahallesi, Nailbey Sk. Kadıköy)