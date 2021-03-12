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“Kadın” Online Karma Sergi

Bahariye Sanat Galerisi, 8 Mart – 8 Nisan günleri arasında “Kadın” adlı online bir sergi düzenliyor

“Kadın” Online Karma Sergi
GazeteKadıköy

Dünya Kadınlar Günü sebebiyle düzenlenen “Kadın” online karma sergisinde, 29 sanatçının eserleri yer alıyor.

Alev Dumlupınar, Aylin Ataç, Ayda Tavil, Bilge Heper, Ecevit Üresin, Ercan Akçetin, Esra Gül Köseaydın, Ferit Turan, Füsun Uzunoğlu, Gülseren Dalbudak, Gülten Demir Bilen, Hayri Mehmet Aytepe, Huri Aykut, İliya İvanov, Naz Gün Desde, Neslihan Kuyumcu, Neslihan Üstünler, Neslihan Pala, Nesrin Çelik, Nilgün Temiz, Perihan Altanlar, Perihan Ata, Perihan Sadıkoğlu, Pınar Türe Gürsoy, Ramiz Aydın, Selda Çapraz, Ümit Gezgin, Ümit Z.Bayındır ve Zeynep Nuray Atasagun’un resim, heykel, seramik, cam gibi farklı sanat disiplinlerinde; yağlıboya, suluboya ve karakalem gibi teknikleri kullanarak ürettikleri yüze yakın eser sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.  

www.bahariyesanat.com

Etiketler; #kadın #sergi #resim #bahariye sanat
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