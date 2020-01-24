Kadıköy’ün yeni sanat mekânı

Resim, karikatür, heykel gibi birçok sanat dalında sergi açmayı hedefleyen Sekiz Sanat Galerisi Kadıköy’de açıldı

Simge KANSU

Sekiz Sanat Galerisi’nin kurucusu Elif Polat, gençlerin daha çok sanata teşvik edilmesi gerektiğini belirtiyor. Polat “Duyurularımızı oluştururken daha çok sanat liselerine ulaşmaya çalışıyoruz. Çünkü Kadıköy’de çok fazla sanat okulu yer alıyor. Gençlerimiz sanat alanında yaşadığı deneyim eksikliğini doldurmaya çalışırken bizde onlara destek veriyoruz.” diyor.

Sosyal sorumluluk projesi olarak bu işe başladıklarını belirten Elif Polat şöyle devam ediyor: “Sanata ilgi duyan tüm sanatsever gençlerimize kapımız her zaman açıktır. Biz kalabalık bir ekiple yoğun bir çalışma içerisindeyiz ve gelen talepleri bir eleme komitesi ile değerlendirip sergilemeye çalışıyoruz”

“HER İNSAN BİR SANATÇIDIR”

Özellikle sanata yeni yönelmiş genç sanatçıların korkmadan ve çekinmeden bu işi icra etmeleri gerektiğini söyleyen Polat “Her insanda biraz yetenek vardır ancak bunu keşfedebilen sanatçı oluyor. Yetenek ile beraber özverili bir çalışma olması gerekir. Kişinin kendini keşfetmesi ve işini severek yapması çok önemlidir” şeklinde konuşuyor.

Kadıköy’ün lokasyon olarak da çok önemli ve ulaşılabilir bir yer olduğunu belirten Elif Polat, tüm Kadıköy halkını Sekiz Sanat Galerisi’nin etkinliklerine davet ediyor.