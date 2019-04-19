Kadıköy’ün şairleri anıldı

Kadıköy Kent Konseyi “Kadıköyümüzün Şairleri 2” etkinliğiyle hem bir sergiye hem de bir söyleşiye ev sahipliği yaptı

Kadıköy Kent Konseyi Tarihi Kültürel Miras ve Kent Belleği Çalışma Grubu, 15 Nisan Pazartesi günü “Kadıköy’ümüzün Şairleri 2” adlı bir etkinlik düzenledi. Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte Hüseyin Korzay’ın hazırladığı şairlerin portrelerinden oluşan resim sergisinin açılışı yapıldı. Ayrıca Altan Akışık bir söyleşiyle Kadıköy’ün şairlerini anlattı. Kadıköy’de yaşamış edebiyat dünyasının ünlü isimlerine yer verilen “Kadıköy’ümüzün Şairleri 2” etkinliğinde Altan Akışık, Yahya Kemal Beyatlı, Nazım Hikmet Ran, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Cemal Süreya, Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Özdemir Asaf’dan bahsetti. Cemal Süreya’nın ablası Perihan Koca da konuklar arasındaydı. Bu yıl ikincisi yapılan etkinliğe ilgi yoğundu.