Kadıköy’ü sevgilisi yapan müzisyen…

Caz Festivali’nde ödül alan Kadıköylü müzisyen Ömür Göksel, Dünyanın bir çok yerinde konser vermiş, ama Kadıköy'dekileri asla unutamayacağını söylüyor...

26. İstanbul Caz Festivali’nde bu yılki Yaşam Boyu Başarı Ödülü cazın iki önemli ismi davul sanatçısı Hasan Hürsever ve müzikseverlerin “Türkiye Ses Kralı” olarak tanıdığı Kadıköylü sanatçı Ömür Göksel’e takdim edilecek.

‘Şarkıların romantik prensi’, ‘Kadife sesli Romantik Prens’ gibi lakapları da olan Ömür Göksel, 2010 yılında gazetemize bir röportaj vererek, hem müzik hem Kadıköy sevgisini anlatmıştı.“Kadıköy benim sevgilimdir” diyen Göksel, Kadıköy'de doğmuş, büyümüş. Sanatını uzun yıllar yurt dışında icra etmiş ama sonra dönmüş yine gelmiş Kadıköy'üne. Doğduğu köşkün yerinde bugün kendi adını taşıyan bir apartman yükselse de eski Kadıköy'ü yaşamış şanslı kişilerden. Çocukluğunuzun Kadıköy'üne dair anıları hala canlı, arkadaşlarıyla bağını ise hiç koparmamış.

Göksel, Kadıköy'ün geçmişini adı gibi biliyor. Zira O kendi deyimiyle ''Çakma değil gerçek Kadıköylü''. Dünyanın bir çok yerinde konser vermiş, ama Kadıköy'dekileri asla unutamayacağını söylüyor.

KADIKÖY’DE UNUTULMAZ KONSERLER

50 yılı aşkın süredir porfosyonel olarak şarkı söyleyen Gökse, “Sadece ülkemde değil Amerika’da, İtalya'da Almanya'da ve daha birçok ülkede, Türkiye'yi temsil ettim 17 yıl gibi aralıksız bir zaman diliminde. Alkışlar en yakın dostlarım oldular. Ancak son 4 yıl da ardı ardına Kalamış Marina da verdiğim konserleri ne Kadıköylüler unutabilir ne de ben.” diyor. 2004-2009 yılları arasında Kadıköy Belediyesi Meclis Üyeliği de yapan Göksel, o günleri de şöyle anlatıyor; “Eğitim ve Kültür ile Gençlik ve Spor Komisyonları başkanlığı görevini üstlendim.5 yıl içinde Kadıköy'de halkın çok büyük mutlulukla katıldığı karnavallar düzenledim. Hem de sponsorlarımı kendim bularak. Caddelerin belirli köşelerinde, sahilde aralarında benim de bulunduğum, Ayten Alpman, Selçuk Ural, Kerem Görsev Trio grubu, Selçuk-Rana Alagöz kardeşler, Murat Evgin, Füsun Önal, Belkıs Özener, Erol Büyükburç, Berkant, Burcu Güneş, İskender Doğan, Yavuz Özışık, Banu Kırbağ, Kartal Kaan ve daha bir çok sanatçı Kadıköy halkı ile bütünleşerek şarkılar söylediler. Ayrıca Kadıköy Evlendirme Dairesi salonlarında 15 adet Nostalji Konserleri düzenlendi Kadıköylüler unutamadıkları ve de asla unutamayacakları sanatçılarla bütünleştiler. Onların konserlerini doldurarak büyük bir vefa örneği gösterdiler. Birlikte gençliklerini yaşadılar. Belki de bir kez daha onların konserleri olmayacak.”