Kadıköylüler parkta sanatla buluşuyor

Pandemi nedeniyle zor günler geçiren sanat dünyasına destek olabilmek amacıyla Kadıköy Belediyesi tarafından organize edilen “Sanat Parkta” etkinlikleri, usta sanatçı Genco Erkal’ın “Yaşamaya Dair” oyunu ile başladı

“Sosyal ve mesafeli festival” sloganı ile Göztepe Özgürlük Parkı’nda düzenlenen “Sanat Parkta” etkinliğinin açılışı, 4 Ağustos Salı günü Genco Erkal ile Tülay Günal’ın sahne aldığı, Nâzım Hikmet uyarlaması olan “Yaşamaya Dair” oyunuyla gerçekleşti. İzleyicilerin maskeleri ile mesafeli olarak oturduğu oyun sonrasında sanatçılar uzun süre ayakta alkışlandı. Festival için, Göztepe Özgürlük Parkı içinde yer alan amfi tiyatro kapasitesi yüzde 60 oranında düşürülerek sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde yeniden düzenlendi. İzleyiciler 2 beyaz 1 mavi olarak düzenlenen koltuklardan sadece mavi renkli olanlarına oturdu. İzleyiciler alana girerken ve etkinlik sırasında maske taktı. Etkinlik öncesinde festival alanı dezenfekte edildi, etkinlik alanı girişlerine dezenfektanlar yerleştirildi.

“SANATÇININ YANINDA OLMAKTAN VAZGEÇMEDİK”

“Sanat Parkta” etkinliğinin açılışında konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Yaşadığımız zor günler nedeniyle özel bir etkinlik yapmak istedik. İstedik ki sizler evlerinizden güvenle çıkın ve sanatçı dostlarımız da alkışlarınızdan mahrum kalmasın. Buraya gelmek için aldığınız biletler her zamankinden daha değerli, çünkü festivalin bütün gelirleri sanatçı dostlarımıza kalacak. Bu sefer bir oyuna bilet alırken, dayanışmaya da destek oldunuz. Burada aldığımız bütün tedbirler sizlerin daha güvenli zaman geçirmeniz için. Zor zamanlardan geçiyoruz, ama ne sanattan ne de sanatçının yanında olmaktan hiçbir zaman vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz.” dedi.

27 EYLÜL’E KADAR DEVAM EDECEK

27 Eylül’e kadar sürecek festival kapsamında Onur Saylak (Evlat) , Mert Fırat (Joseph K), Füsun Demirel (Şişman Güzeldir), Levent Üzümcü (Aziz Nesin Kabare), Rutkay Aziz (Güneyli Bayan), Çağlar Çorumlu (Übü Hep Übü), Serkan Keskin (Cimri), Berna Laçin (Hayal Satıcısı) gibi başarılı oyuncuların tiyatro oyunları sahnelenirken, Moğollar, Ahmet Aslan, Feryal Öney, Erdal Erzincan, Eda Baba, Aylin Aslım, Mazlum Çimen, Baba Zula, Melek Mosso, Ozbi&Gülce Duru, REDD, Simge Pınar, İmer Demirer, Lara Dilara, Sibel Köse, Şakalı Akustik gibi birçok ses sanatçısı ve grup, izleyiciyle buluşacak.

BİLETLER İNTERNET ÜZERİNDEN ALINABİLİR

Pandemide bir yandan sanatseverlere nefes aldırmak, bir yandan da sanat emekçilerine destek olmayı hedefleyen etkinlikler ücretli gerçekleştirilecek. Tüm etkinlikler 25 TL sabit bilet fiyatıyla internetten satışa sunulacak ve elde edilen tüm gelir sanatçı ve festivale katılan ekiplere verilecek. Haftalık olarak satışa sunulacak biletler https://www.mobilet.com/bucket-event/kadikoy-belediyesi-sanat-parkta-5214 adresinden alınabilir.

SANATSEVERLER NE DÜŞÜNÜYOR?

Seyirci kapasitesinin düşük olduğu açık hava sahnesine Kadıköylülerin ilgisi yoğundu. İnsanlar festival hakkındaki görüşlerini gazetemiz ile paylaştı.

Muhammed Cesur: Bu tür etkinlikler insanlar için çok gerekli. Karantinadan sonra kişilerin sosyalleşmesi ve sanatsal faaliyetlere katılması psikolojik açıdan olumlu bir etki uyandırıyor. Korona sürecinden sonra birçok tiyatro zor durumda kaldı. Sanata destek gerekiyordu fakat bu pek mümkün olmadı. Ancak belediyelerin bu şekilde yapacağı küçük katkılarla tiyatroların hayata tutunmaya çalıştığını söyleyebilirim.

Burcu Zümrüt Tükel: Etkinliği duyduğumda çok mutlu oldum. Buraya gelince kendimi daha iyi hissetmeye başladım. Muhtemelen etkinlikleri takip edip gelmeye devam edeceğim hatta Moğollar konserine biletimi çoktan aldım. Genco Erkal’ın bütün oyunlarını izledim ancak böyle bir dönemden sonra kendisini sahnede görmek bana heyecan verdi. Güvenli bir ortam oluşturulmuş Kadıköy Belediyesi’ne teşekkür ediyorum.

“DAHA SAĞLIKLI SOSYALLEŞİYORUZ”

Uğur Köseoğlu: Korona virüsü sebebiyle sosyalleşemediğimiz bir zamanda böyle bir organizasyon düzenlenmesi hem iyi hissetmemize hem de daha sağlıklı sosyalleşmemize katkı sağladı. Özellikle açık havada tiyatro izlemek bana ayrı bir keyif veriyor. Tiyatrocuların yaşadığı böylesine zor bir dönemde onlara destek olmak çok önemli. Kadıköy Belediyesi bu konuda çok duyarlı bir tutum sergiliyor. Bu tutum tiyatro emekçilerinin yeniden canlanmasına sebep olabilir.

Armanç Mat: İlk duyduğumda büyük keyif aldım. Hem açık havada olması hem de bir şeylerin yeniden canlanıyor olması çok güzel bir durum. Tiyatroya düzenli olarak gittiğimiz için oyun izlemeyi çok özlemiştik. Ama en önemli şey tiyatrocuların aktif olmaya başlaması, sonuç olarak onların gelir kaynağı sahnelerdir. Tiyatro bir bütün olduğu için dekorcusundan, oyuncusuna hatta seyircisine kadar birçok kişi bu salgından etkilendi. Umarım kısa sürede bu zorlu süreç geride kalır.

“HAZIRLIKLAR ÇOK GÜZEL ÇALIŞANLAR ÖZENLİ”

Özge Demir: Çok uzun zamandır evlerde kapalıydık bu sebepten sosyalleşmeye çok hasret kaldık. Böyle güvenli güzel bir ortamda hem de Genco Erkal’la çok özel bir akşam olacağına inanıyorum. Hazırlıklar çok güzel insanlar seyrek oturtulmuş ve bütün çalışanlar çok özenli. Girişte herkesin ateşinin ölçülmesi ve her yerde el dezenfektanlarının bulundurulması mantıklı bir hareket. Korona sürecinde tiyatroların yıpranması çok üzücü. Ben elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum, örneğin bir tiyatroya destek bileti aldım. Kapalı mekanların açılması çok zor ve insanların başka gelir kaynakları olmadığı için tiyatro biraz devlet destekli olmalıydı.

“KENDİMİ GÜVENDE HİSSETTİRİYOR”

Armoni Bayar: Girişte ateşlerimizin ölçülmesi, insanların oturma planında sosyal mesafe kuralının uygulanması kendimi güvende hissetmeme yetiyor. Tiyatro izlemek çok özlediğim bir duyguydu açıkçası. Etkinlikleri online izlemek bir noktada sıkmaya başlamıştı. Bu sebepten bugün canlı izleyeceğim için çok heyecanlıyım. Tiyatroya desteğin biraz daha artması gerekiyor. Özellikle birçok sektör normale geri dönmüşken tiyatrolarında aynı şekil faaliyetlerini sürdürmesi gerektiğini düşünüyorum.

Cem Arslan: Salgın öncesinde sık sık bu tür etkinliklere katılırdım bu sebepten tiyatro izlemeyi çok özledim. Korona virüsü için çok özel tedbirler alınmış bu ince düşünce için Kadıköy Belediyesi’ne teşekkürlerimi iletiyorum. Bizim alt komşumuz tiyatrocu fakat kapalı alan olduğundan gitmeye çekindik. Böyle açık alanda olmak daha güvenli hissettiriyor. Komşumun tiyatrocu olmasının korona sürecinde sanatçıların yaşadığı zorluğu yakından görmemi sağladı. Bu yüzden devletin sanatçıları destekleyici paketler açıklaması sanatı daha iyi ayakta tutacaktır.