Kadıköylü Gürcüler ‘Gamarcoba* diyor

Türkiye’nin kadim halklarından biri olan Gürcü’lerin kültürünü Kadıköy’de yaşatan Gürcü Sanat Evi, yeni sezona hazır

Türkiye’nin kadim halklarından biri olan Gürcü’lerin kültürünü Kadıköy’de yaşatan Gürcü Sanat Evi, yeni sezona hazır. Gürcü Sanat Evi'nin 6. sezon açılış şöleni, 7 Ekim Cumartesi günü 13.30-17.30 saatleri arasında yapılacak. Dans gösterileri ve canlı müzik dinletilerinin olacağı ücretsiz etkinliğe, kültür ve sanatseverler davetli.

Kadıköy’de 2011 yılında sadece bir müzik atölyesi ile çalışmalarına başlayan Gürcü Sanat Evi, resim ve dans atölyeleri ve yıl içinde yaptığı etkinliklerle sanatseverlerin başlıca duraklarından biri. Din ve politika dışı kültür ve sanata yönelik çalışmaların yürütüldüğü mekanda, Gürcü şarkıları için ses kayıt stüdyosı, koro için prova odası, Gürcüce ve Rusça eserlerin olduğu kütüphane, Gürcü ressamların sergi açtığı sergi alanı ve Gürcü ve Kafkas kültürü müzik enstrümanlarının satıldığı bir mağaza var. Sanat evinde konserler, barkovizyon gösterileri, konferanslar gibi etkinlikler düzenleniyor, Kafkas ve Gürcü dans çalışmaları, akordeon eğitimi ve panduri, çonguri gibi Gürcü yerel enstrümanları eğitimleri veriliyor.

Caferağa Mh. Moda Cd. Ağabey Sk. No:12/A Kadıköy Tel: +90 216 550 94 67