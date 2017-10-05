Haftalık Bağımsız Gazete 06 Ekim 2017
Sağlık
Kadıköy sağlıklı yaş alıyor
Kadıköy sağlıklı yaş alıyor
Şehrin Kadıkeyfi
Kültür Merkezlerinde sergiler...
Kültür Merkezlerinde sergiler...
Alternatif Sesler
Dans, tütsü, terapi ve notalar…
Dans, tütsü, terapi ve notalar…
Kente Kadıköy'den Bak
Tiyatro Şenliği devam ediyor
Tiyatro Şenliği devam ediyor

Kadıköylü Gürcüler ‘Gamarcoba* diyor

Türkiye’nin kadim halklarından biri olan Gürcü’lerin kültürünü Kadıköy’de yaşatan Gürcü Sanat Evi, yeni sezona hazır

Kadıköylü Gürcüler ‘Gamarcoba* diyor
Gökçe UYGUN
Türkiye’nin kadim halklarından biri olan Gürcü’lerin kültürünü Kadıköy’de yaşatan Gürcü Sanat Evi, yeni sezona hazır. Gürcü Sanat Evi'nin 6. sezon açılış şöleni, 7 Ekim Cumartesi günü 13.30-17.30 saatleri arasında yapılacak. Dans gösterileri ve canlı müzik dinletilerinin olacağı ücretsiz etkinliğe, kültür ve sanatseverler davetli.
Kadıköy’de 2011 yılında sadece bir müzik atölyesi ile çalışmalarına başlayan Gürcü Sanat Evi, resim ve dans atölyeleri ve yıl içinde yaptığı etkinliklerle sanatseverlerin başlıca duraklarından biri. Din ve politika dışı kültür ve sanata yönelik çalışmaların yürütüldüğü mekanda, Gürcü şarkıları için ses kayıt stüdyosı, koro için prova odası, Gürcüce ve Rusça eserlerin olduğu kütüphane, Gürcü ressamların sergi açtığı sergi alanı ve Gürcü ve Kafkas kültürü müzik enstrümanlarının satıldığı bir mağaza var. Sanat evinde konserler, barkovizyon gösterileri, konferanslar gibi etkinlikler düzenleniyor, Kafkas ve Gürcü dans çalışmaları, akordeon eğitimi ve panduri, çonguri gibi Gürcü yerel enstrümanları eğitimleri veriliyor. 
Caferağa Mh. Moda Cd. Ağabey Sk. No:12/A Kadıköy Tel: +90 216 550 94 67 

*merhaba

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.