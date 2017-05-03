Haftalık Bağımsız Gazete 05 Mayıs 2017
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Özel öğrencilerden özel sergi…

Kadıköylü çocuklardan konser

Kadıköylü ve Ayvalıklı çocuklar Fransız lisesinde konser verecek

Kadıköylü çocuklardan konser
Gökçe UYGUN

Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi öğrencileri permakültür çalışmaları ile sanatın farklı dalları bir araya geliyor. Notre-Dame de Sion ve Saint-Michel Fransız Lisesi Sürdürülebilir Yaşam/Çevre Kulüplerinin öğrencileri permakültür projeleri kapsamında geçen Aralık’ta Ayvalık çevresinde zeytin hasadına katılmışlar, zeytinin bahçeden fabrikaya kadar olan yolculuğunun tüm sürecine eşlik etmişlerdi. Öğrencilerin ve yerel halkın çalışmaları doğa ve fotoğraf sevdalısı iki fotoğrafçı, Alberto Modiano ve Haşmet Demirbil tarafından siyah-beyaz olarak fotoğraflandı. 6 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00’de açılışı gerçekleşecek Fidandan Sofraya Zeytin sergisinde ilk kez Anadolu topraklarında ıslah edilmiş, çağlar boyunca mitolojiden tek tanrılı dinlere kadar barışın, bolluğun, ölümsüzlüğün, yeniden doğuşun ve zaferin simgesi zeytinin öyküsüne tanık olacaksınız.

Açılışın hemen ardından Ayvalık Belediyesi’nin, gönüllülerin desteğiyle yürüttüğü öncü sosyal sorumluluk projesi, çocuklarının ve gençlerinin sosyal gelişimlerini güçlendirmek için hayata geçirdiği ücretsiz müzik, sanat ve spor eğitim programı Zeytin Çekirdekleri kapsamında, Zeytin Çekirdekleri çocukları ve Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi öğrencileri ‘’Hayallerim Var Sesimde-Birlikte’’ adlı konseri olacak. 

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