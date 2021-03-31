Kadıköy’den bilime açılan kapı

Bilim alanında dünyada ve Türkiye’deki gelişmeleri güncel biçimde okurlarına ulaştıran Kadıköy merkezli “Herkese Bilim Teknoloji” dergisi 5. yaşına giriyor

Popüler bilimi ve teknolojiyi geniş kitlelerle buluşturmak hedefiyle yayın yapan Herkese Bilim Teknoloji (HBT) dergisi, beşinci yılına girdi.

9 Nisan özel sayısıyla 5. yılını kutlayacak olan HBT, Cumhuriyet Gazetesi'nin haftalık eki olarak 30 yıl boyunca yayımlandı. Ancak gazete yönetiminin kapatma kararının ardından, dergi okur ve akademik dünyanın ‘yola devam’ isteği ve desteği ile 1 Nisan 2016’da bağımsız olarak yeniden yayınlanmaya başladı. Yayın danışmanlığını Orhan Bursalı, yayın yönetmenliğini Özlem Yüzak’ın yaptığı dergide sadece Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinden bilim insanı ve araştırmacılar yazıyor. Kendini “Türkiye'nin bilim, kültür ve eleştirel düşünce platformu” olarak tanımlayan HBT, uzay çalışmalarından, tıp ve sağlıktaki son gelişmelere, felsefeden, bilim tarihine, antropolojiden, arkeolojiye çok geniş bir yelpazede yazı haber ve söyleşilere yer veriyor. Dergi yalın, basit ve anlaşılır bir anlatımla toplumun bilim ve teknolojiye olan ilgisini her geçen gün daha da artırmaya çalışıyor. Ayrıca, başarı öyküleri aracılığıyla toplumsal rol modellerinin oluşumuna verdiği destek, akademi dünyasındaki bilimsel tartışmaları yansıtma tarzı ve genç profesyoneller için iş dünyasındaki gelişmeleri anlatmasıyla her kesimden insana ilham vermeyi de amaçlıyor.

(Gazete Kadıköy olarak, yayın merkezi Halitağa Caddesi’ndeki bir iş hanında bulunan HBT’yi ziyaret ederek Orhan Bursalı ile konuşmuştuk. Bursalı, “Kadıköy insanların kendilerini daha özgür hissettikleri bir ilçe. Bizim açımızdan da hem yaşamak hem çalışmak için vazgeçilmez.” demişti-2017)

“HBT, DURUMA İSYANDIR”

“HBT bir çıkıştır; duruma isyandır; geleceğin kurgusudur. Bir ütopyayı gerçekleştirmek istiyoruz diye yola çıktık. Elbirliği ile bir değer yarattık. 5 yılımızı tamamlıyoruz” diyen Orhan Bursalı, “Bilimsel gelişmelerin sadece bir kesim için değil tüm ülke için ulaşılabilir olması adına çalışıyoruz. Ülkemizin bilim kültürünün yükselerek, bilimin politika dahil tüm kamu ve özel kesimde yaygınlaşması ve rehber edinilmesi ile ülkemizin sorunlarının çözülebileceğine inanıyoruz. 24 sayfalık tabloid derginin satış fiyatı 5 TL'dir ve bu fiyatla Türkiye'deki her eve ve işyerine girmeyi istiyoruz” diye konuştu.

Özlem Yüzak da HBT'nin giderek büyüyen bir aile olduğuna dikkat çekerek, şunlar söyledi: “Pandeminin en zorlu günlerinde bile bir hafta bile aksatmadan okurlarla dergimizi buluşurduk. Sınırlı kaynaklarla büyük bir değer yaratmaya çalışıyoruz. 5 yıl içinde, Bahçeşehir Üniversitesi ile birlikte ücretsiz HBT konferansları düzenleyerek dünyayı bilim ve teknoloji gözlüğünden izleme, anlama konusunda okurlarımızla ve gençlerle buluştuk. HBT Akademi e-kitaplarla zenginleşti, gençlere dijital dergi aboneliği kampanyaları düzenledik. Bilim, tuğla üzerine tuğla koymaktır. Bilim yayıncılığı ile bu alanda önemli bir eksikliği kapatmaya çalışıyoruz.” dedi.www.herkesebilimteknoloji.com