Kadıköy’den Berlin’e tiyatro seferi

4. Berlin Tiyatro Festivali’ne Kadıköy’den tiyatro toplulukları da katılıyor

Berlin Tiyatro Festivali bu yıl dördüncü kez düzenleniyor. Dört yıldır aralıksız devam eden ve bu yıl da Türkiye’den çeşitli tiyatroları ağırlayacak olan festival, Berlin izleyicisini zengin bir programla karşılıyor. Oyunların yanı sıra, film gösterimlerine ve atölye çalışmalarına yer veren 4. Berlin Tiyatro Festivali’ne Kadıköy’den tiyatro toplulukları da katılıyor.

Bu yıl 4. Berlin Tiyatro Festivali’nin programı oluşturulurken farklı bir program oluşturulmaya odaklanıldı. Türkiye‘de son yıllarda ses getiren alternatif sahnelerin ve tiyatroların oyunlarına yer verildi.

3 Nisan’da başlayacak olan festivalde Şermola Performans’tan Disko 5 No’lu, Bam İstanbul’dan Kader Can, Seyhan Arman’dan Küründen Kabare, Kadıköy Emek Tiyatrosu’ndan Cadı Avı, Moda Sahnesi’nden Grimm Kardeşler ve Theater28’den Metot isimli oyunlar seyirciyle buluşacak. Beş gün sürecek olan festivalde “Perdesiz Sahneler” isimli film gösterimine de yer verilecek.