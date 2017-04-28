Kadıköy’de Hıdrellez kutlaması

Kadıköy Kent Konseyi Tarihi Kültürel Miras ve Kent Belleği Çalışma Grubu, baharın müjdecisi Hıdrellez’i özle bir programla kutlayacak

Etkinlikler 5 Mayıs günü “Hıdrellez'in Tarihi ve Kültürel Pratikleri Paneli” ile başlayacak. Saat 13.00’te Barış Manço Kültür Merkezi’nde yapılacak panele, Martin Grave ( Mimar Sinan Üniversitesi Müzik Bilimcisi), Hacer Foggo (Avrupa Roman Hakları Merkezi Türkiye Gözlemcisi), Hale Yılancıoğlu (Müzik Eğitimcisi), Gülten Yarbasan (Avcılar Rumeli Balkan Kadınları Derneği Başkanı) ve Özlem Kurtuluş (Avcılar Belediyesi Konservatuvar öğrencisi) konuşmacı olarak katılacak. Aynı günün akşamı da “Hıdrellez Şenliği” olacak. Yoğurtçu Parkı’nda 17.00’de başlayacak şenlikte; sokak müzisyenleri, Ahmet Beyler Müzik Grubu, Grup Cemre, Dilek Turan Roman Ekibi sahne alacak. Mustafa Gökay Feray tulumuyla şenliğe renk katarken, Koro Bisanat da çok sesli Balkan şarkıları seslendirecek.