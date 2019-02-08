Kadıköy Sineması’nda yazar yağmuru

Kalimerhaba Derneği ve Kültür Kentleri Birliği'nin işbirliğiyle Kadıköy Sineması Fuaye Sanat Galerisi programlı etkinlikleri aralıksız devam edecek. Galeride aynı tarihlerde Küçük İşler - Büyük Sevgiler Resim Sergisi de izlenebilecek.
Kadıköy Sineması Fuaye Sanat Galerisi Mart Ayı içerisinde Kadın ve Sanat Festivali Karma Güzel Sanatlar Sergisine, Arezou Behrang “İz Bırakan Kadınlar” sergisine ve Mustafa Ali Kasap “Efe Kadınlar” sergisine de ev sahipliği yapacak.
İşte yazarlara imza günü programı:
9 Şubat Cumartesi
14.00-16.00: Eşber Yağmurdereli / Emin Karaca
16.00-18.00: Nevra Bucak / İkbal Kaynar
10 Şubat Pazar
16.00-18.00: Fügen Kıvılcımer / Musa Kaplan
11 Şubat Pazartesi
16.00-18.00: Erkan Sevinç/ Tanseli Polikar
12 Şubat Salı
16.00-18.00: Gülsüm Öz/ Hava Alkan
13 Şubat Çarşamba
16.00-18.00: Zeynep Aliye
14 Şubat Perşembe
16.00-18.00: Hasan Özgen/Yaşar Özürküt
16 Şubat Cumartesi
14.00-16.00: Filiz Elasu / Necati Güngör
16.00-18.00: İlyas Orak
17 Şubat Pazar
16.00-18.00 Nazmi Özüçelik
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