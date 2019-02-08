Kadıköy Sineması’nda yazar yağmuru

Kadıköy Sineması Fuaye Kültür ve Sanat Galerisi’nde 8 - 17 Şubat günlerinde 22 yazar kitaplarını imzalıyor

Kalimerhaba Derneği ve Kültür Kentleri Birliği'nin işbirliğiyle Kadıköy Sineması Fuaye Sanat Galerisi programlı etkinlikleri aralıksız devam edecek. Galeride aynı tarihlerde Küçük İşler - Büyük Sevgiler Resim Sergisi de izlenebilecek.

Kadıköy Sineması Fuaye Sanat Galerisi Mart Ayı içerisinde Kadın ve Sanat Festivali Karma Güzel Sanatlar Sergisine, Arezou Behrang “İz Bırakan Kadınlar” sergisine ve Mustafa Ali Kasap “Efe Kadınlar” sergisine de ev sahipliği yapacak.



İşte yazarlara imza günü programı:



9 Şubat Cumartesi

14.00-16.00: Eşber Yağmurdereli / Emin Karaca

16.00-18.00: Nevra Bucak / İkbal Kaynar

10 Şubat Pazar

16.00-18.00: Fügen Kıvılcımer / Musa Kaplan

11 Şubat Pazartesi

16.00-18.00: Erkan Sevinç/ Tanseli Polikar

12 Şubat Salı

16.00-18.00: Gülsüm Öz/ Hava Alkan

13 Şubat Çarşamba

16.00-18.00: Zeynep Aliye

14 Şubat Perşembe

16.00-18.00: Hasan Özgen/Yaşar Özürküt

16 Şubat Cumartesi

14.00-16.00: Filiz Elasu / Necati Güngör

16.00-18.00: İlyas Orak

17 Şubat Pazar

16.00-18.00 Nazmi Özüçelik

Bilgi için Tel: 0532 314 88 38