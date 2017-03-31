KADIKÖY SERGİLERİNDE BU HAFTA

SERGİ

Kadıköy ve ötesi…

Kadıköy'ün eşsiz güzellikteki panoramik sahil manzaralarını resmeden ender sanatçılardan biri olan Baha Özyükseler, İlçemiz başta olmak üzere İstanbul'un anıtsal görünümlerini zarif ve kuğumsu çizgili şehir hatları vapurları ile süslediği tablolarını sergiliyor. 31 Mart’ta Caddebostan Kültür Merkezi Sanat Galerisi’nde açılacak sergi 7 Nisan’a kadar görülebilir.

Merve Kalelioğlu ile pastel sergi

Merve Kalelioğlu’nun pastel boya resim sergisi 2 Nisan Pazar saat 17.30’da Kozyatağı Kültür Merkezi’nde açılıyor. Sergi 9 Nisan’a kadar görülebilir.

Su’dan Hikâyeler Venüs’te

“Su’dan Hikâyeler 2” Suluboya Resim Sergisi Venüs Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Açılış kokteyli 1 Nisan Cumartesi günü saat 15.00’de yapılacak olan sergi, 12 Nisan 2017 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Ürün’de Bahar Sergisi

Ürün Sanat Galerisi'nde 1 Nisan- 17 Mayıs tarihleri arasında BAHAR isimli karma sergi izlenebilir.

İstanbul Düşleri…

İstanbul’un masalsı güzelliğini anlatan Işıl Özışık’ın resimleri ve Raif Aydın’ın minyatürleriyle “İstanbul Düşleri” adlı sergi, 12 Nisan’a kadar Fenerbahçe’deki Artev Sanat Galerisi’nde görülebilir.