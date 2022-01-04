Kadıköy'de “Önemli olan iç güzelliği”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kitapseverlere sunduğu “Önemli olan iç güzelliği” aktivitesi Kadıköy’de de yerini aldı

İBB İştiraki Kültür AŞ eğlenceli bir uygulamayı kitapseverlerle buluşturuyor. “Önemli olan iç güzelliği” aktivitesinde kitapların kapakları gizlendi. Kitapseverler, kapağın üzerindeki 107 farklı etiketten istediği tarzı seçerek kitabını alacak. İstanbul Kitapçısı’nın Gazhane ve Karaköy şubelerinde hayata geçen uygulama, gelen istekler üzerine Kadıköy şubesinde de yerini aldı. Üzerinde anahtar kelimelerin yer aldığı sürpriz kitaplardan oluşan stantlar, 17 Ocak tarihine kadar İstanbul Kitapçısı Karaköy, Kadıköy ve Müze Gazhane şubelerinde olacak.

OKUYUCU TARZINI SEÇECEK

Kitabın üstündeki etiketlerde yer alan 107 anahtar kelime, kapağı gizlenmiş kitap hakkında ipucu veriyor. Okuyucu: #özgürlük, #arayış, #aşk, #hiciv, #arkadaşlık, #varoluşsıkıntısı, #denizci, #hayalperest, #eşitlik, #İstanbul, #doğa gibi birbirinden farklı kelimelerden tarzını seçecek.

Kitapsever, Antoine de Saint Exupery’in Küçük Prensi’ni de seçebilir, 27 yaşındaki Fyodor Dostoyevski ile tanışabilir, Paulo Coelho’nun Casus kitabındaki Mata Hari’yi keşfedebilir ya da kuşlar bir şeyler söyleyebilir.

Etkinlik çerçevesinde seçilen 20 farklı kitabın fiyatları 9,99 TL ve 19,99 TL olarak belirlendi.