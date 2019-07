Kadıköy Çocuk Tiyatro Festivali başlıyor

Kadıköy Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği “Çocuk Tiyatro Festivali” 16 Temmuz’da başlıyor

Kadıköy Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Çocuk Tiyatro Festivali başladı. Bu yıl 18. si düzenlenen festivalde çocuklar 14 gün boyunca tiyatro izlemenin keyfini yaşayacak. 16 Temmuz’da “Sihirli Oyuncaklar” oyunu ile başlayacak festival 29 Temmuz’da “Renk Renk Ülkesi” oyunu ile sona erecek.

Yaz akşamlarında çocukları tiyatro ile tanıştırıp, açık havada oyun seyretme keyfini yaşatan 18. Kadıköy Belediyesi Çocuk Tiyatro Festivali’nde, her akşam farklı bir çocuk oyunu ücretsiz izlenebilecek.

Uzun kuyruklar oluşmaması için davetiye uygulamasına geçilen festivalde, izleyiciler davetiyelerini her oyunun etkinlik günü saat 14.00-18.30 arası Kadıköy Belediyesi’nin Caddebostan Kültür Merkezi, Kozyatağı Kültür Merkezi, Süreyya Operası ve Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi gişelerinden alacak.

Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Anfi Tiyatro'da yapılacak festivalde oyunlar her akşam saat 21.00'de başlayacak.

Festivalde sahnelenecek oyunlar şöyle:

16 Temmuz 2019 Salı

Sihirli oyuncaklar /Altınok Çocuk Tiyatrosu

Clara'nın dedesinin oyuncak dükkanında bulduğu eski bir kitap, sihirli bir yolculuğun anahtarı olur. Oyuncaklar Ülkesine yapılacak bu yolculukta, Clara'ya oyuncak dostları Teneke Adam, Balerin, Bety, Boney ve Kurşun Asker eşlik eder. Bu gizemli müzikal hikayede çocuklar kendini Oyuncaklar Ülkesinde hissedecek. Birbirinden etkileyici rengarenk kostümler, dans performansları, ses ve ışık efektleri bu müzikal için hazırlandı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba

Küçük Prens/ Anyamanya Kumpanya

Küçük Prens kendi gezegeninin parçalanmasına sebep olacak baobap ağaçlarının fidanlarını yemesi için bir kuzu aramak üzere uzayda yolculuğa çıkar. Dünyaya varana kadar gittiği gezegenlerde farklı kişilik özelliklerine sahip karikatürize tiplerle karşılaşır. Hepsi yetişkin insanlardır. Her birinin komik ve abartılı yönleriyle karşılaşır ve tanışır. Son olarak da gezegene ilk ayak bastığı yerde pilot ile karşılaşır.

18 Temmuz 2019 Perşembe

Tavşan Aranıyor /Atta Festivali

3 polis dedektifi ellerinden kaçan yaramaz bir tavşanı arıyor. Kafalarına göre hareket eden tavşanlar ise izin almadan önlerine gelen her yeri kazar, buldukları havuçları yer, sokağa pisler ve asla söylenileni dinlemezler. Tavşanı bulmak için dedektifler yola çıkar ve minyatür şehrin her köşesini didik didik ararlar. Şehirde her şeyin yavaş yavaş tavşana dönüştüğü bu oyun hareketli hem de eğlenceli.

19 Temmuz 2019 Cuma

Oyun Avcısı /Tiyatro Bozok

Dünya’da ki tüm çocuk oyunlarının “Oyun Avcısı” tarafından çalındığını fark eden çocuklar oyunlarını geri alabilmek için birleşerek plan yapar. Oyun Avcısı çocukların oyunlarını geri vermek zorunda kalır. Çocukların el birliğiyle yaptığı plan Oyun Avcısı’nı çok etkiler ve değişmeye karar verir. Çünkü fark yaratan insanlar sokaklarda doyasıya oynayan, ebelenen, sobelenen ve içindeki çocuğu hiç ama hiç büyütmeyenlerdir.

20 Temmuz 2019 Cumartesi

Bremen Mızıkacıları Yeni Dünya Bandosu /Çizgi Kukla Tiyatrosu

Evlerinden ayrılmak zorunda kalan; eşek, köpek, kedi ve horoz’un hayatta kalma ve özgür bir yaşam kurma mücadeleleri özellikle küçük izleyicilere ”özgürlük” kavramı üzerinde düşünme şansı yaratıyor.

21 Temmuz 2019 Pazar

Kaplumbağa ve Tavşan / İstanbul Çocuk Sanat

Tavşan herkese, ormanın en hızlı koşucusu olduğunu söylemektedir. Bütün hız yarışlarında herkesi geçmektedir de. Bir gün, Bilge Maymun, ormanda yeni yarışmalar düzenler. Ancak bu yarışmalar sadece hız yarışmaları değildir. Yetenek ile ilgili yarışmalar da vardır. Kaplumbağa ile Tavşanın bu eğlenceli yarışmaları komik bir dille anlatılmaktadır.

22 Temmuz 2019 Pazartesi

Merhaba Gölgem /Mask – Kara Tiyatrosu

Merhaba Gölgem de insanın kalbinden geçenlerle aklından geçenlerin bir yerde kesişmesi ve denge kurması gerekliliği anlatılır. Bir çocuk gölgesini görür ve ondan korkar. Daha sonra yavaş yavaş gölgesine alışır. Gölgesinden korkmaması gerektiğini fark ettiğinde ise onunla oyunlar oynamaya başlar. Ve Çocuk daha sonra Gölgesiyle düşşel bir yolculuğa çıkar.

23 Temmuz 2019 Salı

Canavar Var Mı Yok Mu? /Ginko Tiyatro

Bir meyveyi paylaşamayan iki köyün kralları, köy halkına bir yalan söylerler; çok korkunç bir canavar vardır ve her an köye saldırabilir! Eğer aralarından en güçlü olanı seçip, canavarı yenmesi için göndermezlerse kimseye yiyecek yoktur! Bir kaplumbağa gönderilir ama onun gibi gönderilmiş başka bir kaplumbağayla daha karşılaşır. Ortada bir canavar olmadığının ve kralların yalan söylediğinin anlaşılmasıyla kaplumbağalar köylerine döner ve kralları kovarlar.

24 Temmuz 2019 Çarşamba

Rapunzel ile Beyaz Atlı Prensi/ Sarıyer Sanat Tiyatrosu

Kral ve kraliçenin bir erkek çocukları olur. Hırsızlar fidye için prensi kaçırırlar. Yaşlı cadı, prensle aynı gün doğan ve sarayın terzisinin bebeği olan Rapunzel’in saçlarıyla sihirli çiçeğin bağlantısı olduğunu fark eder. Rapunzel’i kaçırıp ormanda bir kuleye hapseder. Rapunzel 18 yaşına geldiğinde şans eseri yolu ormana düşen prensle karşılaşır. Kahramanlarımız birlikte kuleden kaçarlar ve kaderlerine doğru eğlenceli bir maceraya atılırlar.

25 Temmuz 2019 Perşembe

Ormanın Şarkısı /Tiyatro Alkış

“Bağlamada sincap, kemanda maymun, tavşan ney çalıyor, koala da kanun… Ormanın derinliklerinden bir şarkı yükseliyor ve ormanın sakinleri bu şarkıya eşlik etmeleri için heyecanla insan dostlarını bekliyor…”

Ormanlarında huzur içinde yaşayan hayvanların başı dertte. İnsanların dikkatsizlikleri sonucu yanan ağaçlar onları yuvalarını terk etmek zorunda bırakıyor. Tüm hayvanlar bu gidişe dur demeye kararlı. Fakat önlerinde bir sorun var. Ormanlarını yok eden insanlara kendilerini nasıl anlatacaklar?

26 Temmuz 2018 Cuma

Soğuktan Korkmayan Tek Kuş /Tiyatro Gülgeç

Riki, hayatının en soğuk ve uzun kışını yaşamaktadır. Sonunda sabrı tükenen Riki, bir sabah uyanır ve kışı bulup onunla konuşmaya ve onu gitmesi için ikna etmeye karar verir. Kışı dünyanın en soğuk yerinde bulabileceğini düşünen Riki dünyanın en soğuk yerine ulaşır. Faka kıştan önce karşısına tuhaf bir kuş çıkar. O, soğuktan korkmayan tek kuştur.

27 Temmuz 2018 Cumartesi

Ödlek Aslan Müzikali / Tiyatro Kronik

Ormanların kralı aslanın mağarasına kim girmeye cesaret edebilir ki? Ancak bu aslan biraz farklı: Ödlek Aslan. Çocuklara, hayvanlar üzerinden sevgi, birlikte yaşama ve eşitliğini anlatan; kaliteli görselliğin yanında kaliteli müzikleriyle büyük küçük tüm izleyenlere görsel ve işitsel şölen sunan bir Afrika masalından sahneye uyarlanmış müzikal çocuk oyunudur.

28 Temmuz 2018 Pazar

Kurbağa Prens /Uygur Çocuk Tiyatrosu

Bir varmış, bir yokmuş diye başlar tüm masallar ve nihayetinde sonsuza dek mutlu yaşar masallardaki kahramanlar. Ama biz genelde arada olup biteni pek düşünmeyiz. Ne yaparlar da sonsuza dek mutlu olmayı başarır bu kahramanlar? Dostluk, sevgi, dürüstlük nedir? Kurbağa Prens ve arkadaşları tam da bu sorular üzerinde şarkılarla danslarla zıplayıp duracaklar ve cevabı bulana dek durmayacaklar.

29 Temmuz 2019 Pazartesi

Renk Renk Ülkesi / TiyatrOPS

Emre ile Ecem iki kardeştir. Emre’nin en büyük tutkusu okuldan arta kalan zamanlarda tabletinde oyun oynamaktır. Kardeşinin tabletine kendisininki bozulduğu için el koyar. İki kardeş tablet yüzünden aralarında itişip kakışırken tableti vermek istemeyen Emre kardeşini ağlatır. Daha sonra kardeşinin ondan yardım istediğini duyan Emre onu aramaya başladığında kendisini Renk Renk Ülkesi’nde bulur. Emre’nin birçok sınavdan geçmesi gerekecektir.