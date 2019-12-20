İstanbul’un, kapısı sokağa açılan sinemaları

İstanbul Sinema Araştırmaları, kentin sinema belleğini tutuyor

İstanbul’un büyülü sinema hayatına yolculuk başlıyor! İstanbul’un kapanmış ve hayatına devam eden sinema salonlarının, emektar makinistlerinin, eski salon işletmecilerinin izini sürecek İstanbul Sinemaları Araştırmaları kuruldu. Birlikte film izlemenin şehir hayatının en önemli aktivitelerinden olduğu günleri unutturmama, içinde yaşadığımız şehrin mekânlarına farklı bir bakış kazandırma misyonuyla harekete geçen İstanbul Sinemaları Araştırmaları, sosyal medya üzerinden başladığı yayın hayatına kısa süre içerisinde web sitesi üzerinden de devam ederek sinema dünyamız için benzersiz bir bilgi havuzu oluşturmayı amaçlıyor.

Twitter’da @ist_sinemalari; Instagram’da ise @istanbulsinemalari adresinden paylaşılan bilgilerden bazıları şöyle:

* Elhamra

1923 yılında sinema olarak hizmet vermeye başlayan Elhamra, Avrupa’nın en önemli salonlardan kabul edilen çok yönlü bir kültür merkeziydi.

Atatürk’ün iki defa film izlediği tek salondur. 1999 yılında yaşanan yangınla kullanılamaz hale gelmiştir.

* Süreyya Sineması

Yapımı Kadıköy’de henüz elektriğin olmadığı 1924 yılında başlayan Süreyya Sineması, 1927 ile 2005 yılları arasında sinema salonu olarak hizmet verdi. Sinemanın ilk müdürü Nazım Hikmet’in babası Hikmet Bey’dir. Mekân, 2007 yılından bu yana opera salonu olarak hizmet veriyor.

* Beyoğlu Beyoğlu

AVM’lerin açılmaya başlandığı 80’li yılların sonunda, batı standartlarında bir sinema deneyimi fikriyle İstiklal’in en güzel noktalarından Halep Pasajı’nda, 1989 yılında kuruldu. Beyoğlu Sineması, bağımsız sinema ruhuyla bugün de hizmet vermeye devam ediyor.