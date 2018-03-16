Haftalık Bağımsız Gazete 17 Mart 2018
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“İstanbul’da Zamansız” bir sergi

“İstanbul’da Zamansız” bir sergi
GazeteKadıköy

Ressam Suna Tüfekçibaşı’nın “İstanbulda Zamansız” resim sergisi 16 Mart’ta Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşacak

Ressam Suna Tüfekçibaşı’nın “İstanbul’da Uykusuz” sergisinin devamı niteliğinde olan “İstanbul’da Zamansız” resim sergisi Caddebostan Kültür Merkezi Sanat Galerisi’nde açılıyor. 16 Mart’ta açılacak sergide Tüfekçibaşı  “İstanbul ile hesaplaşma ve hatta kavga” diye nitelendirdiği çalışmaları sanatseverlere sunacak.

Çeşitli boyutlarda 60 resmin görülebileceği sergide Tüfekçibaşı bir yandan güzelliğine âşık olduğu diğer yandan da kendisini zorlayan, enerjisini tüketen, onu ikilemlere düşüren İstanbul’u anlatıyor.

İstanbul’un canlılığı, güzelliği ve gizeminin tuvale yansıdığı sergi 12 Nisan Perşembe gününe kadar görülebilir.

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