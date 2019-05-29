İstanbul’a yaz festivalle geliyor

47. İstanbul Müzik Festivali, “Var Olmanın Karanlığı, Var Olmanın Aydınlığı” temasıyla ikiliklerden doğan müziği sahneye taşıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, E.C.A. Presdöküm Sanayii A.Ş. sponsorluğunda düzenlenen 47. İstanbul Müzik Festivali 11-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival, Barok müziğin devlerinden 20. yüzyılın en çarpıcı bestecilerine, cazdan Osmanlı klasik müzik geleneğinin zenginliklerine 150 eserle 15 farklı mekânda 22 konserle müziğin aydınlanma yolculuğundaki rolünü ve evrendeki ikiliklerden doğan hikayeleri “Var Olmanın Aydınlığı, Var Olmanın Karanlığı” temasıyla sahnelere taşıyor.

DÜNYA PRÖMİYERİ KADIKÖY’DE

İstanbul Müzik Festivali 2011 yılından bu yana yerli ve yabancı bestecilere verdiği eser siparişleriyle sanatsal üretime ve çağdaş müzik repertuvarının genişlemesine katkıda bulunmaya devam ediyor. Festivalin, Avrupa’da adından sıkça söz ettiren ve dünyada sadece kadın bestecilere verilen tek ödül olan Heidelberg Kadın Sanatçı Ödülü’nün geçen yılki sahibi Zeynep Gedizlioğlu’na iki piyano için sipariş ettiği eser ile Sochi Festivali ile ortak olarak, günümüzün en üretken bestecilerinden Alexander Tchaikovsky’e sipariş ettiği eser, dünyada ilk kez İstanbul Müzik Festivali kapsamında dinleyicilerle buluşacak. Konser, 14 Haziran Cuma akşamı Süreyya Operası’nda olacak.

Alexander Tchaikovsky’nin yeni eseri ise 20 Haziran’da Aya İrini Müzesi’nde Yuri Bashmet ve Moskova Solistleri tarafından dünyada ilk kez seslendirilecek. Konserde ayrıca 47. İstanbul Müzik Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülü The Times’ın “hiç kuşku yok ki dünyanın yaşayan en büyük müzisyenlerinden biri” olarak tanımladığı Yuri Bashmet’e sunulacak.

YILDIZLARLA ODA MÜZİĞİ

Festival Yıldızlarla Oda Müziği serisinin ilk konserinde dünyada Beethoven Yılı olarak kutlanacak. Her biri seçkin birer Beethoven yorumcusu olan Isabelle Faust, Jean-Guihen Queyras ve Alexander Melnikov bir araya geliyor. Konser 16 Haziran’da İş Sanat Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek. Serinin ikincisinde ise çağımızın en büyük Rus müzisyenlerinden, Alexander Kniazev ve Boris Berezovksy, 18 Haziran’da İş Sanat’ta bir araya geliyor.

4 BÜYÜK ORKESTRA

İstanbul Müzik Festivali’nin 2019-2022 Açılış Konseri Orkestrası olan Tekfen Filarmoni Orkestrası sürekli şefi ve sanat yönetmeni Aziz Shokhakimov ile iki özel konserle festivalde yer alacak. Festival açılış konserlerinde dünyada adlarından çok söz ettiren genç solistleri festival dinleyicileriyle buluşturmaya devam ediyor. 47. İstanbul Müzik Festivali’nin açılış konserinin solisti 17. Uluslararası Fryderyk Chopin Piyano Yarışması’nda birincilik ödülü alan 1994 doğumlu piyanist Seong-Jin Cho Tekfen Filarmoni Orkestrası eşliğinde 11 Haziran’da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda olacak. Tekfen Filarmoni Orkestrası’nın ikinci konseri ise günümüzün en ünlü viyolonselcilerinden biri olan Daniel Müller-Schott ile bir araya geleceği konser 17 Haziran’da Aya İrini Müzesi’nde gerçekleştirilecek.

Festivale ilk kez konuk olan, 1933’te kuruluşundan bu yana dünyanın dört bir yanından önemli şefleri ve solistleri ile bir araya gelen Lüksemburg Filarmoni Orkestrası şef Gustavo Gimeno yönetiminde, müzikal sezgisinin derinliği ve sahne karizmasıyla tanınan Çinli piyanist Yuja Wang ile 15 Haziran’da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda unutulmaz bir akşam vadediyor.

Beethoven Yılına doğru, bestecinin birden fazla solo çalgı için yazdığı tek konçerto olan Üçlü Konçerto yeni kuşağın yıldızları Valeriy Sokolov, Narek Hakhnazaryan ve Yulianna Avdeeva’nın yorumuyla 22 Haziran’da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi müzikseverlerle buluşacak.

KAPANIŞ ÇİN’DEN

Festival, 2020 Beethoven Yılı’na doğru büyük besteciye saygı duruşunda bulunan bir başka konser Çin’in klasik müzikteki güçlü temsilcisi Şanghay Filarmoni Orkestrası’nı ilk kez İstanbul’da ağırlayacak. 47. İstanbul Müzik Festivali’nin 30 Haziran Pazar akşamı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’ndaki kapanış konserinde, Şanghay Filarmoni Orkestrası, 2008 yılından bu yana daimi şefi olan Liang Zhang yönetiminde ve Fazıl Say solistliğinde Türkiye’deki ilk konserini verecek.

ÇOK BOYUTLU BİR MÜZİK DENEYİMİ

Berlin Radyo Korosu, çekirdek repertuvarında yer alan Brahms’ın Alman Requiemi’ni alışılmadık bir deneyime dönüştürüyor. Dinleyicilerin arasına karışmış 65 şancı, tekerlekler üzerinde bir piyano sahne ile izleyici arasındaki sınırların ortadan kalktığı “Yaşama Övgü – Human Requiem” ile geleneksel konser deneyimi yerle bir oluyor. Metin, insanlar, mekân ve ses arasında yepyeni bir dizi ilişki kuran bu performansta dinleyiciler müziğin tam ortasında, içinde yer alıyor; müzikle hareket ediyor, onun bir parçası haline geliyor. Bu benzersiz deneyim 28-29 Haziran’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşacak.

ÜCRETSİZ KONSERLER SÜRÜYOR

Festival kapsamında İstanbulluların hafta sonuna keyifli bir başlangıç yapmalarını sağlayan ücretsiz Hafta Sonu Klasikleri bu yıl Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi ve Galata Kulesi Meydanında gerçekleştirilecek. Hafta Sonu Klasikleri’nin ilkinde Viyanalı blok flüt üçlüsü Vivid Consort, Rönesans dönemi İngilteresi ve Fransası’ndan hayatı, doğayı ve türlü şekilleriyle aşkı kutlayan eserleri yorumluyor. Konser Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi’ndeki konser 15 Haziran Cumartesi sabahı 11.00’de gerçekleştirilecek. Hafta Sonu Klasikleri’nin ikinci konseri Galata Kulesi Meydanında, Türkiye’nin ilk ve en uzun soluklu bakır nefesli beşlisi olan ve 15. sanat yılını kutlayan Golden Horn Brass’la müzikseverlere 29 Haziran Cumartesi sabahı 11.00’da hafta sonuna keyifli bir başlangıç yaptıracak.

MÜZİK ENDÜSTRİSİ SÖYLEŞİLERİ

Öte yandan İstanbul Caz Festivali de 29 Haziran–18 Temmuz arasında caz, funk ve dünya müziğinin hayranlık uyandıran seslerini müzikseverlerle buluşturacak. Festival öncesi iki farklı mekânda gerçekleştirilecek “26. İstanbul Caz Festivali’ne doğru: Panel ve Atölye” serisi, müzik tutkunlarını, müzisyenleri ve sektör profesyonellerini bir araya getirecek. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinliklere katılım için caz.iksv.org adresinden rezervasyon yapılması yeterli.

Panel: Şehir ve Müzik Endüstrisi: Moderatör: Gizem Gezenoğlu (Bozcaada Caz Festivali) Konuşmacılar: Özgür Bayrak (Afiş Adam), Barış Görücü (La Sound), Begüm Başbuğ (Allaturca Music), Cem Tuncer (Müzisyen). Panelde müzik endüstrisinin farklı alanlarında çalışan katılımcılar, şehirle ve şehirliler ile kurdukları ilişkiyi anlatacak. (13 Haziran Perşembe, 19.00–20.30, [mecra] salon/Kadıköy)

Moderatör: Gizem Gezenoğlu (Bozcaada Caz Festivali) Konuşmacılar: Özgür Bayrak (Afiş Adam), Barış Görücü (La Sound), Begüm Başbuğ (Allaturca Music), Cem Tuncer (Müzisyen). Panelde müzik endüstrisinin farklı alanlarında çalışan katılımcılar, şehirle ve şehirliler ile kurdukları ilişkiyi anlatacak. Atölye: shesaid.so İstanbul Sunar: Müzik Endüstrisinde Bilinçsiz Cinsiyet Önyargıları: Moderatörler: Gülşah Görücü, Melis Yalçın. Bu etkinlikte, toplumsal cinsiyet önyargılarının müzik endüstrisi üzerindeki yansımalarını masaya yatırılacak. (15 Haziran Cumartesi, 18.30–20.00, İKSV Alt Kat)