Haftalık Bağımsız Gazete 11 Ekim 2019
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“İsimsiz” sergi CKM’de

Sanatçı Gülseren Emiroğlu 11-17 Ekim 2019 tarihleri arasında, Caddebostan Kültür Merkezi’nin 4. katında bulunan fuaye sergi alanında “İsimsiz” adlı resim sergisini sanatseverlerle buluşturuyor

“İsimsiz” sergi CKM’de
GazeteKadıköy

Gülseren Emiroğlu, resim ve sanat eğitimine Çapa Öğretmen Lisesi Resim Semineri’nde başladı ve Gazi Eğitim Fakültesi Resim İş Bölümü’nde devam etti. Anadolu Üniversitesi’nde lisans eğitimini tamamladı. Uzun yıllar çeşitli kademelerde resim öğretmenliği ile birlikte özel eğitim gruplarıyla resim ve sanat eğitimi çalışmalarını sürdürdü. Çocuk, Gençlik Bienali ve Yaratıcılık Atölyeleri gibi projelerde yer aldı. Bir çok grup ve karma sergilere de katılmış olan sanatçı bağımsız çalışmalarını İstanbul’da sürdürüyor. Sergi, sanatçının öğrencilik yıllarından günümüze uzanan sanatsal birikim ve çalışmalarından bir kesit niteliğinde. Çalışmalarında ağırlıklı olarak “Kadın ve Pencere” temalarını işleyen sanatçı eserlerinde doğa, kent ve insan birlikteliğinde kadını kendine özgü ifade arayışıyla tasarlıyor.

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