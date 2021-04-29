İşçi Filmleri Festivali 1 Mayıs’ta başlıyor

Pandemi nedeniyle bu yıl da çevrimiçi olarak düzenlenecek 16. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali (İFF), 1 Mayıs’taki açılış gecesi ile başlıyor

Bu yıl 16’ncısı düzenlenecek olan Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, dünyadan ve Türkiye’den emekçilerin, işsizlerin, kadınların, LGBTİ+’ların, gençlerin mücadelesini anlatıyor ve yaşanan haksızlık ve adaletsizliklere karşı “Hangi Kadraja Sığar?” diye soruyor.

Pandemi nedeniyle bu yıl da çevrimiçi (online) olarak düzenlenen festivalin “açılış gecesi” 1 Mayıs 2021’de, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nde çevrimiçi olarak İFF’nin YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.

Yaklaşık 1,5 saat sürecek olan etkinliğin sunuculuğunu Yeliz Kuvancı üstlenecek. Birçok ülkeden konukla canlı yayın bağlantıları gerçekleştirilecek etkinlikte Ezhel, Omar ve Anchorus da şarkılarıyla yer alacak.

AÇILIŞ FİLMİ: SINIRIMIZ GÖKYÜZÜ

*Sınırımız Gökyüzü

Yönetmenliğini Carlos Cazurro’nun üstlendiği, İspanya’daki bir sahilde hepsi kadınlardan oluşan yerel kabuklu deniz hayvanı çiftçilerinin işlerini kaybetmemek için verdiği mücadeleyi anlatan “El Cielo Es Nuestro Techo” (Sınırımız Gökyüzü) ise festivalin açılış filmi olarak gösterilecek.

Açılıştan sonraki günlerde yapılacak film gösterimi ve söyleşiler yine YouTube üzerinden canlı olarak izlenebilecek, izleyiciler yönetmenlere sorular sorabilecek. Gösterimler, 9 Mayıs 2021’e kadar devam edecek.

KIZ KARDEŞLER VE KÜÇÜK ŞEYLER

Filmler, festival programında belirtilen saatlerde, sadece o zaman diliminde izlenebilecek. İzleyici seansa geç kalırsa izleyemeyecek ve gösterim sonrasında filmler arşivden izlenemeyecek.

Bu yıl İFF kapsamında 11 film gösterilecek. Ayrıca geçtiğimiz yıl sinema salonlarının tekelleşmesi nedeniyle kısıtlı gösterim imkânı bulmuş, Emin Alper’in “Kız Kardeşler” ve Kıvanç Sezer’in “Küçük Şeyler” filmleri de festival kapsamında izleyicilerle yeniden buluşacak.

*Küçük Şeyler

İFF kapsamında Türkiye’de ilk kez gösterilecek filmler ise şöyle:

N ae Pasaran: Geçit Yok: Belgesel film 1974’te bir İskoç kasabasında Pinochet diktatörlüğüne karşı Şili Halkı ile dayanışan fabrika işçilerini anlatıyor.

Belgesel film 1974’te bir İskoç kasabasında Pinochet diktatörlüğüne karşı Şili Halkı ile dayanışan fabrika işçilerini anlatıyor. Hackitat: Politik Bilgisayar Korsanlığının 9 Katmanı: İsveç yapımı belgesel film antikapitalist bilgisayar korsanlığı üstüne.

İsveç yapımı belgesel film antikapitalist bilgisayar korsanlığı üstüne. Lenin… The Train / Lenin’in Treni: Kurmaca film 1. Dünya Savaşı sırasında içlerinde Lenin’in de bulunduğu göçmenlerin bir trende nasıl Avrupa’dan Rusya’ya ulaştıklarını anlatıyor.

Kurmaca film 1. Dünya Savaşı sırasında içlerinde Lenin’in de bulunduğu göçmenlerin bir trende nasıl Avrupa’dan Rusya’ya ulaştıklarını anlatıyor. Bröd och Rättvisa / Ekmek ve Adalet: İsveç yapımı belgesel, günümüzde siyasetin yoksulluk ve sınıflı toplum ile ilişkisini sorguluyor.

İsveç yapımı belgesel, günümüzde siyasetin yoksulluk ve sınıflı toplum ile ilişkisini sorguluyor. Mujeres del Campo / Kırsalın Kadınları: Belgesel, İspanya kırsalında, kadınların öyküsünü işliyor.

Belgesel, İspanya kırsalında, kadınların öyküsünü işliyor. The Gama Strike / Gama Grevi: Türk inşaat şirketi Gama işçilerinin İrlanda'daki direnişini anlatıyor.

Türk inşaat şirketi Gama işçilerinin İrlanda'daki direnişini anlatıyor. Tokyo Higata / Tokyo Gelgit Düzlüğü: Japonya yapımı belgesel günümüz toplumunu kuşatan çevresel yıkım, toplumsal yaşlanma, gelir farkı gibi çeşitli sorunlara yaklaşırken, Japonya’nın savaş sonrası tarihindeki kalkınma ve durgunluğu işliyor.

Japonya yapımı belgesel günümüz toplumunu kuşatan çevresel yıkım, toplumsal yaşlanma, gelir farkı gibi çeşitli sorunlara yaklaşırken, Japonya’nın savaş sonrası tarihindeki kalkınma ve durgunluğu işliyor. Toguzdan Kiyin Egiz / Dokuzdan Sonra İkiz: Belgesel, Kırgızistan’da, küçük bir köyde mütevazı bir ailenin yaşam öyküsünü ele alıyor.

Belgesel, Kırgızistan’da, küçük bir köyde mütevazı bir ailenin yaşam öyküsünü ele alıyor. Sementes- Mulheres Pretas no Poder / Tohumlar: Siyah Kadınlar İktidara: Brezilya yapımı belgesel, siyah kadınların Brezilya’da başlattığı seçim kampanyasına eşlik ediyor.

Brezilya yapımı belgesel, siyah kadınların Brezilya’da başlattığı seçim kampanyasına eşlik ediyor. Ritmin İsyanı / Riot of Rhythm: Türkiye yapımı kısa film, ilhamını devrimci müzisyenler İbrahim Gökçek ve Helin Bölek’ten alıyor.

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