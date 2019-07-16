İranlı sanatçıların “Aşk ve Umut”u Kadıköy’de

Luna Sanat Galerisi’nde 13 Temmuz'da açılan “Love&Hope” sergisi, 43 İranlı sanatçıyı Kadıköy’de buluşturdu

Onur Yusuf SİNGİN

İranlı sanatçılar Yeldeğirmeni’nde sıradışı bir sergiye imza attı. Mona Ebrahimi ve Demon Goldris’in küratörlüğünü üstlendiği sergide 43 İranlı sanatçı “Love&Hope (Aşk&Umut)” temalı resimlerini sergiledi. Serginin 13 Temmuz’daki açılışına ilgi yoğundu. Biz de Gazete Kadıköy olarak İranlı sanatçılara serginin kendileri için ne ifade ettiğini sorduk.

KIRMIZILI KADININ HİKÂYESİ

Sergide resmi de bulunan küratör Mona Ebrahimi, eşiyle birlikte küratörlük yaptığını söyleyerek, “Bu sergi için İran’dan geldik. Kadıköy’de ve buradaki bu profesyonel galeride olduğumuz için çok mutluyuz.” dedi. Ebrahimi temalarının aşk ve umut olduğunu söylerken kendi yaptığı resmi, “Yaptığım resim eski bir hikâyeden bahsediyor. İran’da Yahut isminde bir kadın var; eşini bekliyor ama hiçbir zaman gelmiyor. Eşi onu tanısın diye sürekli kırmızı bir kıyafet giyiyor ve onu yıllarca bekliyor ama maalesef kavuşamıyorlar.” şeklinde açıkladı. “Umudun” konu olduğu bu sergide İran’daki kadın mücadelesini sorduğumuz Ebrahimi, “Kıyafet yasakları sanatçılar için sıkıntılı. Maalesef hükümetin uygulamaları bizi özgürlüğümüzden alıkoyuyor.” dedi.

“ÇOK MUTLUYUZ”

Sergide bulunan sanatçılardan Demon Goldris, İran’da küratörlük ve grafik dizayn yaptığını belirtti ve ekledi: “Öncelikle burada bulunmaktan çok memnun oldum. Aynı zamanda İranlı sanatçıların eserlerini burada temsil edebilmesi mutluluk verici. Bütün insanlar ve sanatçılar birdir. Hepimiz aynı yerden geldik. Takım çalışmasıyla bu sergiyi oluşturduk. Herkesin çabası ve emeği var bu sergide.” Goldris, yaptığı işin küratörlük olmasından ötürü sanatçıları biraraya getirmekten mutluluk duyduğunu da ifade etti.

Sergi, Yeldeğirmeni Yavuztürk Sokak'ta bulunan Luna Sanat Galerisi'nde 18 Temmuz'a kadar görülebilir.