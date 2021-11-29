İnka Yolu’ndan kareler Yeldeğirmeni’nde

Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Sanat “Büyük İnka Yolu” adlı fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor

UNESCO tarafından 2014 yılında dünya mirası listesine alınan İnka Yolu’na ait 50 fotoğrafın yer aldığı “Büyük İnka Yolu” sergisi 6 Aralık’a kadar devam edecek.

Kadıköy Belediyesi ve İstanbul Cervantes Enstitüsü işbirliğiyle Yeldeğirmeni Sanat’ta açılışı yapılan sergide Peru Kültür Bakanlığı’nın arşivinden özenle seçilmiş fotoğrafların yanı sıra fotoğraf sanatçıları José Luis Matos Muñasqui, Yanoa Pomalima Carrasco, Edgardo Solórzano Palacín’in fotoğrafları ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Ekvador’dan Şili’nin merkezine doğru uzanan ve 400 yılı aşkın bir süredir orijinalliğini koruyan İnka Yolu, 2014 yılında UNESCO tarafından dünya mirası listesine alındı. Kolomb öncesi görkemli İnka İmparatoluğu’nun kurduğu yol, efsanevi Machu Picchu ya da Cuzco şehrinden geçerek ilerliyor. Yol üzerinde dayanıklı köprüler, caddeler, merdivenler ve alanlar bulunuyor. Sergide yer alan fotoğraflar ülkede yaşanan jeolojik zorlukları, kullanılan teknolojiyi, yerin anıtsallığını, manzaranın güzelliğini ve aynı zamanda bölge insanının çalışkanlığını gözler önüne seriyor.